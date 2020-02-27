В Москве проходят мероприятия из-за перекрестного года между Россией и Кыргызстаном. Президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью российскому изданию «ТАСС». В нем Жээнбеков рассказал о русском языке, выборах в парламент и отношениях с Россией. Мы подготовили краткий пересказ его любви к России.

Про перекрестный год

Перекрестный год — это масштабное и уникальное событие, которое впервые проводится в СНГ. Он состоит из двухсот мероприятий в культурно-гуманитарной, политической, экономической и других сферах.

Россия — один из главных внешнеторговых партнеров Кыргызстана. В марте прошлого года, во время визита Путина, были достигнуты значимые договоренности — подписание документов более чем на $6 млрд долларов.

Мы будем наращивать динамику торгово-экономических отношений. Для предпринимателей двух стран будут созданы торгово-экономические площадки, конференции и семинары, где они будут создавать совместные проекты. Мы будем прилагать все усилия для улучшения условий для наших предпринимателей.

Про вторую мировую войну

Нельзя допускать искажения истории и преуменьшения роли стран Советского союза в обеспечении Победы. Мы должны передавать из поколения в поколении правду о подвигах, мужестве и беззаветном служении наших народов и дедов.

Это не только мое мнение, это мнение всего нашего многонационального народа.

В перекрестном году будут проведены масштабные мероприятия по празднованию 75-летия победы. Этому будет уделено повышенное внимание со стороны двух стран. Более трети ушедших на фронт кыргызстанец не вернулись с войны.

Про отношения с Россией

Я всегда говорил и повторю еще раз: Кыргызстан — самый надежный союзник и партнер России.

Мы хотим двигаться вперед вместе с Россией, укреплять наши отношения ради благополучия народов.

Нет никаких проблем в области взаимодействия с Россией в экономической, культурной и других областях. Наше сотрудничество еще расширяется.

Это привело к укреплению межрегиональных контактов между областями Кыргызстана и субъектами России. Наше участие в ЕАЭС тоже поможет расширению наших отношений и для нас это в приоритете.

Но нам все еще есть куда двигаться. Нужно усилить взаимовыгодное партнерство в области сельского хозяйства, создать условия для взаимной торговли, в том числе и в поставках кыргызской продукции в Россию.

Мы намерены продвигать совместные проекты по транспорту и коммуникациям, энергетике, нефтегазовой отрасли и промышленности. Планируем более тесно сотрудничать в сфере обеспечения региональной безопасности и совместного противодействия новым вызовам и угрозам.

Про русский язык и переход на латиницу

В конституции Кыргызстана русский язык закреплен как официальный и его статус не будет меняться. У нас русский язык широко применяется во всех сферах жизни.

Во время перекрестного года состоится целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку русского языка. Например, будут международные просветительские экспедиции в Кыргызстане и стажировки для учителей и преподавателей с использованием технологий для изучения русской культуры и языка.

Кыргызские преподаватели примут участие на конкурсе чтецов русской литературы и также в Оше откроется филиал МГУ. Благодаря хорошему знанию русского языка наши граждане более комфортно чувствуют себя в России.

Но одна из проблем — это уровень преподавания русского языка в регионах. При поддержке России мы намерены улучшить ситуацию.

Вопрос перехода на латиницу поднимался еще на заре независимости Кыргызстана. Но тогда мы не перешли и сделали правильный выбор.

Сейчас нет необходимости перехода на латиницу. Культурный и научный потенциал республики достиг определенных успехов, опираясь на кириллицу.

Про ЕАЭС

Вступление в ЕАЭС было правильным и своевременным для нас решением.

Могу уверенно сказать, что положительный эффект от членства Кыргызстана в ЕАЭС перекрывает имеющиеся негативные моменты. Наш среднегодовой рост ВВП за четыре года в союзе сложился в 4,1%, то есть не ниже уровня, который был в 2010–2014 годах. Хотя в этот период прогнозировался не выше 2,1%.

Еще один плюс — большинство крупных и успешных предпринимателей смогли решить вопросы по адаптации к условиям ЕАЭС.

На протяжении восьми лет наблюдалась устойчивая динамика роста среднемесячной зарплаты.

В 2018 году она выросла в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом и составила более 16 тысяч сомов. Во время членства в союзе до 2018 года этот показатель увеличился на 33%.

(Как могло вступление в ЕАЭС повлиять на рост зарплат — неизвестно. Эта информация нуждается в проверке).

Кыргызстан получил выгоду от создания рынка труда ЕАЭС — это признание странами наших водительских удостоверений и дипломов, социальные гарантии, пенсионное обеспечение.

Кроме того, работники из Кыргызстана имеют право на получение медпомощи в странах ЕАЭС.

Временами возникают вопросы по свободе передвижения товаров, из-за чего наши поставщики несут убытки из-за простоя и невыполнения обязательств перед клиентами. Но в ЕАЭС такие проблемы должны решаться только совместно во благо народов нашего союза.

Про экстремизм и Афганистан

Афганский политик Ашраф Гани и Жээнбеков

С 2013 года в Кабуле работает наше посольство, которое не только развивает кыргызско-афганское сотрудничества, но и мониторит ситуацию в Афганистане.

В Кыргызстане понимают, что продолжающийся афганский конфликт влияет на нашу региональную безопасность. Но мы не воспринимаем Афганистан, как государство, которое несет исключительно угрозу нашей безопасности.

Мы рассматриваем Афганистан как партнера и сотрудничество с ним способствует региональной интеграции, открытию новых торговых и транзитно-транспортных возможностей для стран Центральной Азии и всего региона.

Мы высоко оцениваем усилия афганских властей и народа для достижения стабилизации и мира и по мере своих возможностей оказываем в этом содействие.

Ситуация в Афганистане нам небезразлична еще и потому, что на его территории проживают памирские кыргызы.

Мы ежегодно оказываем им гумпомощь и рассматриваем вопрос их переселения в Кыргызстан.

Мы активно работаем по противодействию и борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мы уверены, что по необходимости получим полную поддержку от своих союзников. В том числе от российской военной авиабазы в городе Канте.

Вообще, сейчас особо хочу коснуться темы военно-технического сотрудничества с Россией.

В рамках в ЕАЭС при помощи России уже построено 11 объектов на границе, в том числе пограничные заставы, посты и другое.

Мы принимаем меры по усилению своей границы, выделяем средства для реконструкции пунктов пропуска.