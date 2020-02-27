На регионального директора правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» Хусанбай Салиев напали вечером 26 февраля. Об этом «Клоопу» сообщили в организации и предоставили видеозапись.

На кадрах видно, что напавший припарковался перед машиной Салиева и вышел из нее. Правозащитник также вышел из машины и, после рукопожатия, получил удар в правую часть лица. Коллеги Салиева — Иброхимжан Жураев и Шахбоз Латипов — попытались предотвратить дальнейшее избиение.

«Это было время максимального потока автомашин на главных улицах города. В это время на встречную полосу движения выехала машина марки “Lexus” с госномерами 02KG 777 AAD и водитель перестроился впереди машины Салиева, тем самым создав аварийную ситуацию. “Подрезав” Салиева, стал указывать, чтобы тот остановился. Салиев остановил машину у обочины», — рассказали адвокаты Салиева.

В организации сообщили, что мужчина не только ударил, но и «всячески оскорблял Салиева нецензурной бранью и угрожал ему расправой». Также нападавший заявил «о родственных связях с высокопоставленным чиновником и начальником органов национальной безопасности».

После того, как нападавший уехал, на место прибыли сотрудники милиции.

Пресс-Секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков сообщил «Клоопу», что заявление потерпевшего было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Хулиганство». Нападавший задержан и даёт показания.

Правозащитная организация «Бир Дуйно — Кыргызстан» занимается защитой прав граждан, а также мониторингом и анализом для оценки прав человека в Кыргызстане. Юристы организации на данный момент защищают интересы правозащитника Азимжана Аскарова в Верховном суде.

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