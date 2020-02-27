Депутат Каракольского городского кенеша от партии «Табылга» Азамат Айтбаев написал заявление в ГКНБ на депутата от СДПК Туганбека Чолпонбаева.

В интервью «Азаттыку» Айтбаев сообщил, что 25 февраля на заседании кенеша Чолпонбаев избил его за то, что он поддержал отчет мэра и призвал других депутатов проголосовать за отчет.

«Меня поддержали 18 коллег и вопрос прошел. Чолпонбаев позвал меня, завел в соседний кабинет и ударил ладонью в область уха. Он закрыл дверь и еще несколько раз ударил меня по лицу и телу. Он бил меня, приговаривая, что отчет мэра не должен был пройти, что я устроил саботаж. Он побил меня и позвал на улицу. Там он обнял меня и попросил извинения», — сказал Айтбаев.

По словам депутата, он в тот же день прошел судебно-медицинскую экспертизу. В ГКНБ заявление Айтбаева зарегистрировали в Единый реестр проступков и преступлений.

На данный момент в Каракольском Горкенеше представлены депутаты от пяти партий — СДПК, «Онугуу-Прогресс», «Табылга», «Кыргызстан» и «Республика – Ата-Журт». Однако уже 12 апреля этого года состоятся очередные выборы в местный кенеш.