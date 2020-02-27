Что случилось?

26 февраля на пресс-конференции сотрудники военизированной охраны «Кыргыз темир жолу» потребовали отставки своего руководителя Нурлана Тамаева. Они рассказали о массовых увольнениях, возможной продаже рабочих мест и непрофессионализме начальника. Тамаев с критикой несогласен и называет участников пресс-конференции «жесткими нарушителями».

Позиция сотрудников

Сотрудники военизированной охраны «Кыргыз темир жолу» требуют отставки руководителя Нурлана Тамаева. У них много претензий в адрес начальника Нурлана Тамаева.

По словам бывшего сотрудника охраны Медера Качиева, с приходом Тамаева на должность руководителя отношения в коллективе испортились и начались массовые увольнения. Так, в 2018 году уволили 68 человек, а в 2019 — более 70.

Качиев считает, что Тамаев продает рабочие места за 500 долларов.

Сотрудники пожаловались на непрофессионализм Тамаева на примере конкретного инцидента с учебной миной, которую занесли в вагон без проверки.

«В этот вагон даже письмо нельзя пронести. Но по сей день никто из должностных лиц не понес наказания за это. А если бы это была настоящая мина, случилась бы трагедия.», — рассказал Медер Качиев. По его словам, из-за этого случая наказали лишь двух проводников, переведя их на должности с более низкой зарплатой.

Сотрудники военизированной охраны «Кыргыз темир жолу» утверждают, что много раз обращались во все структуры, в том числе и в Генпрокуратуру, с просьбой дать юридическую оценку деятельности Нурлана Тамаева.

«Генеральный директор «Кыргыз темир жолу» не обращает внимания на работу Нурлана Тамаева. Наши заявления отправляют друг другу — никто толком не ответил», — говорит Медер Качиев.

Позиция начальства

Нурлан Тамаев сообщил «Клоопу» о том, что Качиев не является сотрудником военизированной охраны «Кыргыз темир жолу» уже как два месяца, а остальных участников пресс-конференции назвал «жесткими нарушителями».

«Они жесткие нарушители, они привыкли нарушать законодательство и не исполнять свои обязанности. Бывшим и некоторым сотрудникам которые в данный момент работают не нравится что начальник требует все в рамках закона. Они преследуют цель убрать начальника филиала потому как он слишком строгий», — отметил Тамаев. По словам Тамаева, Качиев был уволен за нарушение трудового законодательства и отсутствие на рабочем месте более трех часов подряд без уважительных причин.

Также Тамаев опроверг слова Качиева об инциденте с миной. Он сообщил что была создана комиссия и в течении месяца была проведена проверка со стороны транспортной прокуратуры в ходе которой нарушений не было выявлено.

Всю критику Качиева Тамаев списывает на обиду за увольнение. По словам начальника, хотя Качиев и был уволен, в «Кыргыз темир жолу» нет массовых увольнений.

Публичные жалобы

Это не первый случай, когда сотрудники государственных учреждений публично требуют отставки своего начальства или жалуются на коррупцию в ведомстве.

В 2018 году Анара Мамбеталиева потеряла должность пресс-секретаря Госэкотехинспекции после того, как выступила против коррупции среди своего начальства. Тогда она обвинила в коррупции трех крупных чиновников Госэкотехинспекции,среди которых был статс-секретарь Таалай Асылбеков который подал заявление об уходе и был освобожден от своей должности. Позднее госкадровая служба восстановила Мамбеталиеву на должности пресс-секретаря Госэкотехинспекции.

А в ноябре 2019 года старший офицер Ошского областного управления погранслужбы Талгат Аланов собрал пресс-конференцию и рассказал журналистам о коррупции в ведомстве, в котором работает.

Он рассказал о фактах незаконного сбора денег на КПП «Достук», продаже должностей, о том, что даже за перевод из одного пограничного пункта в другой необходимо дать денег руководству.

Позднее руководитель КПП «Достук» Талант Айтпаев был временно отстранён от своей службы — Аланов в качестве примера рассказывал о коррупции на этом пункте. ГПС утверждает, что отстранение Айтпаева не связано с пресс-конференцией Аланова.