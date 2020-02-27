Угроза исключения из списка культурного наследия ЮНЕСКО

Гора Сулайман-Тоо была включена в список культурного наследия ЮНЕСКО в 2009 году — это был первый памятник в Кыргызстане, включенный в этот список. В том же году была утверждена буферная зона этой горы. Это значит, что высота возводимых в буферной зоне строений не должна прикрывать обзор горы.

Заместитель директора музейного комплекса «Сулайман Тоо» Хайрулло Ибайдуллаев подтвердил, что здание прикрывает обзор на гору. В связи с этим есть риск, что гора будет исключена из списка культурного наследия ЮНЕСКО.

Проблема незаконного строительства стала актуальной в 2012 году. Согласно последней информации мэрии Оша, в городе ведется незаконное строительство 26 многоэтажных домов. Большинство компаний начинают строительство без разрешительных документов. Среди них есть и «Евро стиль» — 12-этажный дом этой компании был признан незаконным и на данный момент идет процесс сноса.

По словам юриста компании «Эмаком», кыргызский научно-исследовательский проектный институт по положению министерства культуры должен был установить допустимую высоту строений в буферной зоне горы и дать свое заключение. Однако ни министерство, ни институт этого не сделали.

На заседании комиссии по разработке проекта детального планирования города Ош 17 октября 2019 года было предложено снять ограничения для строений в буферной зоне. Глава отдела института государственного проектирования Рысбек Кокоев объяснил это тем, что даже 50-этажные дома не могут прикрыть видимость горы.

«Эмаком» один из спонсоров мэрии

Мэрия города Ош в прошлом году отремонтировала стадион имени Акматбека Суюмбаева. В этом мэрии помогли местные предприниматели и выделили около 10 миллиона сомов. Среди них была и компания «Эмаком». Пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров заверил, что спонсорская помощь «Эмакома» никак не повлияет на объективность расследования незаконного строительства.

В то же время мэр Таалайбек Сарыбашов на церемонии награждения спонсоров заявил, что мэрия «всегда поддерживала предпринимателей» и что «в городе Ош деятельности предпринимателей не должны препятствовать».

Незаконная постройка компании «Эмаком»

В 2008 году МЧС признала аварийным двухэтажное здание, находящееся по адресу город Ош улица Ленина 351. Построенное в советские времена, это здание пришло в негодность после землетрясения в 6,5 баллов. В этом доме проживало 40 семей.

По словам жителей, у них не было средств для ремонта многоквартирного дома и они заключили договор с компанией «Эмаком». В конце 2018 года двухэтажное здание было снесено и компания начала строительство 6-этажного жилого дома.

Однако городская архитектура и экотехинспекция заявили, что это строительство было начато без разрешительных документов.