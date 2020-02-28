Бишкекский городской суд обязал газету «Азия Ньюс» выплатить 300 тысяч сомов министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву.

Глава издания Аслан Сартбаев оказался недоступным для комментариев, но, по словам гражданского активиста Адиля Турдукулова, издание обжалует решение суда.

«Ни главный редактор газеты Аслан Сартбаев, ни мы не согласны с решением городского суда. Поэтому намерены обратиться в Верховный суд», — отметил Турдукулов. Редакция «Азия Ньюс» и ранее обжаловала решение суда по иску главы МВД.

Кашкар Джунушалиев подал иск на пять миллионов сомов за статьи под заголовком «Кашкар — крыса?» и «В отставку Жунушалиева, поддерживающего кадры генерала Абдыкарова!»

Первая статья вышла в апреле 2019 года с коллажем на обложке, где была изображена крыса с головой министра и галстуком со свастикой. А вторая статья — в мае того же года, на обложке газеты была изображена карикатура — фигура девушки с головой Джунушалиева.

Районный суд удовлетворил требование главы МВД частично — обязал газету выплатить министру миллион сомов. Тогда газета выпустила номер, на обложке которого была изображена судья и глава МВД.

Иски к «Азия Ньюс»

Будучи вице-премьером Жениш Разаков подал иск против газеты из-за статьи о его якобы «связи с разведкой Таджикистана». Нанесенный репутации ущерб он оценил в 10 миллионов сомов. Райсуд частично удовлетворил требования чиновника, обязав газету выплатить ему миллион сомов.

Также суд удовлетворил иск начальника 7 управления МВД Бакыта Матмусаева, присудив ему 15 000 сомов.

Подавали в суд на газету, а после отозвали иски или претензии бывший замглавы МВД Данияр Абдыкадыров (главред газеты Асланбек Сартбаев заявил, что их помирил экс-замглавы таможни Раим Матраимов), и экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков.