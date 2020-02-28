Юрист и председатель общественного совета при Госстрое Эрик Ирискулбеков подал в межрайонный суд на Бишкекский горкенеш из-за проекта детальной планировки столицы.

В интервью информагенству «24.kg» Ирискулбеков заявил, что уже на следующей неделе будет известно принял ли суд дело в производство и кто назначен судьей.

«Я подал иск о незаконности Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, чтобы его отменили. Ответчиком выступает Бишкекский горкенеш», — рассказал он.

Городские власти начали разрабатывать проект детальной планировки еще в 2018 году. А в декабре 2019 года бишкекский горкенеш принял ПДП.

Разработка документа обошлась городскому бюджету в более 24 млн сомов. Над ПДП работал Государственный проектный институт по заказу бишкекской мэрии.

Проект детальной планировки — это градостроительный документ, который закрепляет границы разных зон: жилых, зеленых, транспортных. Обсуждаемый проект охватывает центр Бишкека в квадрате из улиц Жибек-Жолу, Курманжан Датки, Ахунбаева и Садырбаева (Баха).

Ранее, 13 февраля, группа бишкекчан провела пресс-конференцию, на которой они потребовали отменить проект детальной планировки и провести экспертизу новых домов. Они посчитали, что ПДП «является основанием, чтобы отнимать имущество у горожан».

Представительница инициативной группы горожан Айнура Джумашева утверждала, что снести могут в том числе «хрущевки» и «сталинки» — это трех, четырех и пятиэтажные многоквартирные здания, расположенные обычно в спальных районах. Есть такие дома и в центральной части Бишкека.

Однако мэр Азиз Суракматов заявил, что городские власти не будут отбирать частное имущество при застройке города. «Это градостроительный документ без права изъятия или процедур выкупа. Поэтому горожане могут быть спокойны за свое имущество», — заявил он.

План детальной планировки центральной части столицы депутаты бишкекского горкенеша приняли в конце декабря 2019 года.