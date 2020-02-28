Инста-блогера и вайнера Элмира Сыдыманова, более известного как Sydyman, отпустили под домашний арест. Ранее его водворили в изолятор по подозрению на возбуждение межрегиональной розни.

В интервью «Акипрессу» Сыдыманов сообщил, что его состояние удовлетворительное. Он еще раз попросил прощения за то, что «негативно высказывался в своем эфире».

«Спасибо судьям, потому что они сделали правильный вердикт, что меня правильно поняли. Я там обращался к хейтерам и они это выявили. Я ни в коем случае не хотел обижать Ош и делить народ на север и юг», — сказал блогер.

Что произошло?

В инстаграме у «Sydyman» более 250 тысяч подписчиков. На своей странице он создает юмористический контент и проводит прямые эфиры, в которых общается со зрителями и отвечает на их комментарии.

В одном из своих прямых эфиров в инстаграме он негативно высказался по поводу некоторых матерных слов, употребляемых в разных регионах Кыргызстана. По его словам, «с юга» ему пишут «70-80% недогонных слов и матов».

«Юг ещё не развит, честно скажу. Ош, Джалал-Абад, Баткен еще не развиты. Возможно, ты из Оша или с Баткена, но ты мне реально не нравишься, потому что вы не развиваетесь», – сказал Сыдыманов.

Этот отрывок из прямого эфира вызвал резонанс в обществе, и вскоре блогеру стали поступать угрозы, поэтому 3 февраля он опубликовал видео на своем ютуб-канале, в котором принес извинения за свои высказывания.

Сыдыманова задержали и водворили в изолятор временного содержания 17 февраля. Тогда Октябрьский райсуд принял решение арестовать его на два месяца по подозрению на «возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)».

После задержания мама блогера обратилась к президенту с просьбой взять дело под личный контроль

Независимые эксперты «Института Медиа Полиси» заявили, что не нашли в словах блогера признаков возбуждения межнациональной розни.

«Если вы послушаете его, он говорит о том, кто «правильнее» матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал медиа-представитель Акмат Алагушев.