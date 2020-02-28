Госагентство спорта заявило, что чемпионат мира по хоккею IV дивизиона, который должен был пройти в Бишкеке, перенесут на конец весны из-за вспышки коронавируса.

Госагентство по делам молодежи, культуры и спорта провело срочное совещание, где решило отменить сразу несколько крупных спортивных мероприятий в Бишкеке.

В начале марта этого года в Бишкеке должен был пройти чемпионат мира по хоккею IV дивизиона. На нем сборная Кыргызстана должна была встретиться с командами из Малайзии, Филиппин и Кувейта.

За несколько дней до отмены турнира сборная Кувейта по хоккею сама отказалась участвовать в играх IV дивизиона. Власти Кувейта решили не отправлять своих спортсменов в Кыргызстан из-за первых случаев заражения коронавирусом в их стране.

Пока власти Кыргызстана не знают, когда именно пройдет чемпионат. Как сообщила «Клоопу» пресс-секретарь Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Нурпери Садырбекова, игры ориентировочно пройдут в мае этого года.

IV дивизион — самый низкий в чемпионатах мира по хоккею, и Кыргызстан впервые принимает у себя этот турнир.

Победитель IV дивизиона в следующем году будет играть в дивизионе IIIB.

Над текстом работали: Дилжан Бактыбекова и Наргиза Корголдоева