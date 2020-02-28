Авиакомпания «Эйр Манас» временно откажется от полетов по маршруту Бишкек-Ош-Бишкек. По информации Агентства гражданской авиации, такое решение было принято из-за “производственной необходимости”. Рейсы прекратятся с 1 марта.

«Пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, могут получить полный возврат денежных средств», — утверждают в агентстве. Кроме «Эйр Манаса» рейсы по направлению Бишкек — Ош в Кыргызстане совершают только две авиакомпании — Tez Jet и «Авиа Траффик».

Авиакомпания «Эйр Манас» осенью прошлого года уже отменяла рейсы в Ош по «техническим причинам» —тогда это объяснили поломкой самолета, который является единственным воздушным судном компании.

Раньше 49% акция авиакомпании принадлежали компании Pegasus, но в сентябре 2019 года акции были проданы зарегистрированной в Британии AviaTrade Corp. LP.

AviaTrade Corp. LP, существует с 8 января 2018 года, а учредителем числятся Александр Беловол и компания Ampersand Group LTD, зарегистрированная на Сейшелах. Неизвестно, является ли указанный в документах Александр Беловол известным украинским политиком и соратником бывшего президента Петра Порошенко, или это его полный тезка.