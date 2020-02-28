Минздрав предлагает кыргызстанцам не ходить на жума-намаз, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Минздрав уже написал письмо в Госкомитет по делам религий и ДУМК.

«Нужно ограничить мероприятия по стране, чтобы избежать массового скопления людей. Запрещать жума-намаз никто не будет, но думаю намаз можно читать и дома», — сказал Чолпонбаев.

ДУМК не доволен таким предложением.

«Нельзя запрещать проводить жума намаз. Это неправильно. По шариату нельзя запрещать ходить в мечеть. Пятница (жума) — это день, который мусульмане ждут. Мы не можем запретить людям приходить на намаз. Жума намаз должен совершаться не дома, а в мечетях при жааматах», — сказали в ДУМК Акипрессу.

Ранее власти Саудовской Аравии ввели ограничения на въезд паломникам, которые собирались совершить умру (малый хадж) в Мекке или посетить мечеть пророка Мухаммеда в Медине. Ограничения также коснулись обычных туристов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в своем твиттере.

До какого времени продлится ограничение, ведомство не уточнило.

Духовное управление мусульман Кыргызстана не ответило, коснутся ли эти ограничения кыргызстанцев-паломников. Кыргызстан пока не входит в число стран, в которых был зафиксирован случай заражения коронавирусом.

Единственный кыргызстанец, у которого выявили заражение коронавирусом, сейчас находится на лечении в японском госпитале — он работал на круизном лайнере Princess Diamond. МИД Кыргызстана подтвердил заражение кыргызстанца коронавирусом.

На 28 февраля в мире подтверждено 83 704 случая заражения коронавирусом, в том числе 2859 погибших. Однако около 36 654 человека уже выздоровели от вируса.

Вирус преимущественно распространен в Китае — около 99% заражения от их общего числа.



В Кыргызстане подготовлено почти тысяча койко-мест для возможной госпитализации прибывающих в страну людей с подозрением на коронавирус. А на погранпостах развернуты 22 санитарно-карантинных пункта. Также Минздрав принял решение помещать на две недели карантина в спецучреждения приехавших не только из Китая, но и вернувшихся из Японии, Южной Кореи и Италии, где заметили рост зараженных.