В реанимационное отделение Сокулукской больницы 12 февраля доставили 42-летнюю женщину с ожогами — она скончалась в больнице на следующий день. По подозрению в ее убийстве сотрудники милиции ОВД Сокулукского района задержали ее мужа.

Начато досудебное производство. Мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство» и водворили в ИВС.

По информации милиции, семья жила в одном из сел Сокулукского района. Подозреваемый вернулся домой в сильном алкогольном опьянении, облил жену бензином и заставил для себя готовить на газовой плите. Как только женщина включила газ, её охватил огонь.

С начала 2020 года милиция регулярно сообщает об убийствах и попытках убийства женщин их мужьями.

Так в Иссык-Кульской области мужчина облил супругу бензином и поджег — она выжила, но из-за угроз забрала заявление. Однако милиция сообщила, что не прекратит дело, ссылаясь на факт освещения преступления в СМИ и из-за тяжести самого преступления. Мужчину водворили в СИЗО, а преступление зарегистрировали в едином реестре по статье «Покушение на убийство».

Кроме того, две женщины погибли после избиения супругов в Баткене и Нарыне. Как выяснилось позднее, обеих систематически избивали мужья.

Вопрос домашнего насилия вызвал бурные обсуждение в обществе. Вопрос также поднимался и в парламенте. Тогда премьер-министр сообщил, что усилит работу по защите прав и интересов женщин и детей.

О подобных убийствах СМИ сообщают почти ежемесячно и это только те случаи, что были преданы огласке. В 2019 году милиция не раз подтверждала информацию о смерти женщин после избиений и целенаправленых нападений супругов — огнестрела, ножевых ранений. Подобные преступления происходят во всех областях Кыргызстана.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: