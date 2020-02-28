МИД Кыргызстана подтвердил, что кыргызстанец, работавший на лайнере Princess Diamond, заразился коронавирусом. Кыргызстанец находится в японском госпитале, куда его поместили на карантин.

Минздрав Японии и ранее сообщал, что у этого кыргызстанца может быть коронавирус — потому что вирус нашли у его коллеги и соседа по каюте. Кыргызстанец работал в обслуживающем персонале лайнера — сотрудники не знали, кто из пассажиров лайнера заражен и обслуживали всех.

По словам зараженного, вирус у него выявили только после третьего теста. Он рассказал, что у людей берут три теста — и если все окажутся отрицательными, то отпускают из карантина.

Всего известно уже об около 700 пассажирах лайнера с коронавирусом. Скончались три человека. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра, был объявлен двухнедельный карантин до 19 февраля.

На 28 февраля в мире подтверждено 83 704 случая заражения коронавирусом, в том числе 2859 погибших. Однако около 36 654 человека уже выздоровели от вируса.

Вирус преимущественно распространен в Китае — около 99% заражения от их общего числа.

Как Кыргызстан готовится к коронавирусу

В Кыргызстане подготовлены почти тысяча мест для возможной госпитализации людей с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев на пресс-конференции.

Он утверждает, что для лиц, находящихся во временных пунктах обсервации, организовано трехразовое горячее питание.

«На территории республики на пограничных постах пропуска развернуто 22 санитарно-карантинных пункта, где организовано круглосуточное дежурство из числа врачей-эпидемиологов, инфекционистов и других медицинских работников», – сообщил министр.

Ранее Минздрав принял решение помещать на две недели карантина в спецучреждения приехавших не только из Китая, Японии, Южной Кореи и Италии, где происходят вспышки случаев заражённых.

В ведомстве также заявили, что в Кыргызстане пока нет случаев заражения коронавирусом.

Готовность к коронавирусу подтвердил и замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев — он заявил, что у Кыргызстана для этого “есть специальные вещи, отдельные шлемы. Есть все необходимое”.