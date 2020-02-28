С 1 марта вступит в силу временное ограничение на въезд в Кыргызстан для граждан Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана. По информации правительства, список стран может вырасти — это зависит от того, в каких еще государствах будет зафиксирован рост заражения коронавирусом. Правила коснутся всех иностранных граждан, кроме обладателей диппаспортов.

Граждане стран, в которых выявили менее 10 зараженных коронавирусом, по прибытию в Кыргызстан будут находиться под наблюдением три дня. А кыргызстанцы, которые вернулись из стран с ростом зараженных, должны будут пробыть в карантине две недели.

В Кыргызстане по-прежнему не зафиксированы зараженные коронавирусом. Но один из кыргызстанцев все же заразился — он находится в японском госпитале.

Опасаясь возможного заражения, кыргызские власти предложили отказаться от жума-намаза — но Духовное управление мусульман против. Кроме того перенесли дату чемпионата мира по хоккею IV дивизиона.

В Кыргызстане подготовлено почти тысяча койко-мест для возможной госпитализации прибывающих в страну людей с подозрением на коронавирус. А на погранпостах развернуты 22 санитарно-карантинных пункта. Также Минздрав принял решение помещать на две недели карантина в спецучреждения приехавших не только из Китая, но и вернувшихся из Японии, Южной Кореи и Италии, где заметили рост зараженных.

Также власти рекомендовали кыргызстанцам избекать посещения мест скопления людей.

На 28 февраля в мире подтверждено 83 704 случая заражения коронавирусом, в том числе 2859 погибших. Однако около 36 654 человека уже выздоровели от вируса.