Манипуляция

Рост зарплаты во время членства в ЕАЭС Жээнбеков приводит в качестве одного из положительных моментов интеграции.

Но, если мы посмотрим на то, как зарплаты росли за последние, скажем, 12 лет (за этот период доступны данные), то самый маленький рост пришелся как раз-таки на период членства Кыргызстана в ЕАЭС.

Манипуляция 2

Политики любят говорить о росте номинальной зарплаты, потому что она, как правило, всегда растет. При этом они не говорят о росте цен, который влияет на нашу покупательскую способность.

Номинальная заработная плата — это вознаграждение за труд без учета роста цен. Например, вы можете всегда получать 10 тысяч сомов, но при этом цены будут расти. Это означает, что на 10 тысяч сомов с каждым месяцем вы сможете покупать все меньше и меньше товаров.

Поэтому, для того, чтобы достоверно оценивать уровень жизни людей, нужно смотреть на то, как меняется реальная заработная плата — то есть зарплата с учетом изменения цен на товары.

Условно говоря, если твоя зарплата выросла на 5%, а цены на 10%, то на свою новую зарплату ты можешь купить меньше.

Так вот реальная зарплата с 2010 по 2018 год выросла только в полтора раза, что значительно меньше объявленного Жээнбековым роста номинальной зарплаты.

Реальная зарплата также влияет на реальные доходы населения — то есть на средний доход одного члена семьи с учетом инфляции. В 2015 году — именно в год нашего вступления в ЕАЭС — реальные денежные доходы населения сократились и только к 2018 году нам удалось выйти на рост доходов, который был до вступления в союз.

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