Сооронбай Жээнбеков 26 февраля дал интервью российскому изданию «ТАСС». В нем президент рассказал о выгодах, которые Кыргызстан получил от вступления в ЕАЭС.
В частности, журналист «ТАСС» спросил у Жээнбекова о том, как вступление в ЕАЭС повлияло на уровень жизни кыргызстанцев.
«На протяжении восьми лет наблюдалась устойчивая динамика роста среднемесячной заработной платы с замедлением только в 2013–2014 годах. В итоге ее размер в 2018 году номинально вырос в 2,3 раза к уровню 2010 года и составил почти 16,5 тыс. сом. При этом за период участия в ЕАЭС, в 2015–2018 годах, этот показатель увеличился на 33%», — ответил президент.
Мы провели фактчек слов Жээнбекова, используя открытые официальные данные и пришли к выводу, что слова президента — неправда.
Ошибка
Жээнбеков сказал, что за период участия в ЕАЭС — с 2015 по 2018 год — номинальная зарплата кыргызстанцев выросла на 33%.
Однако по итогам 2015 года среднемесячная зарплата по стране составила 13 483 сома. А в 2018 году она увеличилась до 16 427 сомов.
Следовательно, выросла она на 22%, а не на 33%.
Манипуляция
Рост зарплаты во время членства в ЕАЭС Жээнбеков приводит в качестве одного из положительных моментов интеграции.
Но, если мы посмотрим на то, как зарплаты росли за последние, скажем, 12 лет (за этот период доступны данные), то самый маленький рост пришелся как раз-таки на период членства Кыргызстана в ЕАЭС.
Манипуляция 2
Политики любят говорить о росте номинальной зарплаты, потому что она, как правило, всегда растет. При этом они не говорят о росте цен, который влияет на нашу покупательскую способность.
Номинальная заработная плата — это вознаграждение за труд без учета роста цен. Например, вы можете всегда получать 10 тысяч сомов, но при этом цены будут расти. Это означает, что на 10 тысяч сомов с каждым месяцем вы сможете покупать все меньше и меньше товаров.
Поэтому, для того, чтобы достоверно оценивать уровень жизни людей, нужно смотреть на то, как меняется реальная заработная плата — то есть зарплата с учетом изменения цен на товары.
Условно говоря, если твоя зарплата выросла на 5%, а цены на 10%, то на свою новую зарплату ты можешь купить меньше.
Так вот реальная зарплата с 2010 по 2018 год выросла только в полтора раза, что значительно меньше объявленного Жээнбековым роста номинальной зарплаты.
Реальная зарплата также влияет на реальные доходы населения — то есть на средний доход одного члена семьи с учетом инфляции. В 2015 году — именно в год нашего вступления в ЕАЭС — реальные денежные доходы населения сократились и только к 2018 году нам удалось выйти на рост доходов, который был до вступления в союз.