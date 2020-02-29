Бывший сотрудник Девятой службы Канат Сагымбаев и телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева дал интервью газете «Ачык саясат плюс».

Он рассказал, что предъявленные ему обвинения — это «заказ властей». Также он выразил сомнения в достоверности выводов, которые заключила комиссия по событиям в Кой-Таше. Мы подготовили пересказ его интервью.

«Все эти надуманные обвинения – это заказ властей»

«Все эти надуманные обвинения – это заказ властей», — говорит Канат Сагынбаев, телохранитель, назначенный бывшему президенту государством — а после штурма привлеченный к ответственности.

Сагымбаев настаивает, что не стрелял в коллег — спецназовцев ГКНБ, организовавших штурм резиденции бывшего главы государства. Он утверждает, что был с Атамбаевым на третьем этаже, а спецназовцы — на первом.

Телохранитель сказал, что Атамбаев действительно сделал несколько предупредительных выстрелов вверх, «но перестал стрелять, как только во дворе дома появились люди».

«Мы были взаперти»

По его словам, он изучил показания более 15 сотрудников спецназа «Альфа», в которых говорится, что как только народ ворвался в дом Атамбаева, бойцы спецназа оказались под ударами разъяренной толпы на первом этаже и они были вынуждены прятаться за диваном, в том числе и погибший Усенбек Ниязбеков.

«В это время мы с Алмазбеком Атамбаевым были взаперти на третьем этаже дома. Поэтому как может получить пулю от винтовки СВД Ниязбеков, который находился на первом этаже, к тому же спрятавшийся за диваном?» — говорит Канат Сагымбаев.

По мнению следствия Ниязбеков был убит именно из винтовки и она якобы принадлежала Атамбаеву. Сагымбаев считает, что Ниязбеков был ранен не от 7.62 мм пули винтовки СВД, а от пули 5.45 мм автомата Калашникова (АК-74).

«При попадании в тело пуля ЛПС 7.62 мм не меняет свою траекторию и выходит прямо и при этом вырывает 100-150 г куска мяса. Пуля, попавшая в Ниязбекова, не пошла по прямой траектории и вышла совсем из другой части тела», — сказал телохранитель. Кроме того, он ссылается на показания матери Ниязбекова, в которых она якобы упоминала об автомате Калашникова.

Фото: Апрель

«Версий много, но кто в этом разбирался»

Также Сагынбаев думает, что Ниязбеков возможно был ранен со спины.

«Ниязбеков получил ранения именно сзади, пуля вышла из грудной части. А экспертиза утверждает обратное, там решили, что пуля вошла именно в грудь и вышла со спины», — говорит он.

По мнению Сагынбаева, Ниязбеков был в бронежилете, из которого вытащили защитную броню — это несоблюдение требований безопасности.

«Создается ощущение, будто бойцов намеренно отправили на верную смерть», — добавил Сагымбаев. По его мнению, председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев допустивший такие серьезные просчеты в спецоперации, которую готовили полтора месяца, должен быть привлечен к ответственности.

Он считает, что в доме когда бойцы спецназа оказались под натиском разъяренной толпы, возможно в Ниязбекова выстрелил неизвестный из толпы из того же оружия, которое отняли у самих спецназовцев.

«Может быть, Ниязбеков вовсе погиб от рук провокаторов? Вполне возможно, что в такой ситуации спецназовцы по ошибке сами могли застрелить его. Версий ведь много. Но кто в этом разбирался? Но, опираясь на законы, я могу сказать одно: в смерти Ниязбекова непосредственно виновен президент Сооронбай Жээнбеков, отдавший преступный приказ на штурм дома экс-президента», — заявил он.

Фото: Акипресс

Каната Сагымбаева подозревают в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений.

По словам его адвоката Бакытбека Автандил уулу, сначала Канат Сагымбаев проходил фигурантом по статьям «Организация покушения на насильственный захват власти», «Организация массовых беспорядков и призывы к насилию над гражданами», «Организация захвата заложников», «Пособничество в убийстве» УК КР.

Позже его обвинили в пособничестве в покушении на убийство, применении насилия или угрозах применения насилия в отношении представителя власти, организации воспрепятствования деятельности следователя и организации применения насилия в отношении органа дознания. Канату Сагымбаеву вменяют также злоупотребление должностным положением и организацию хищения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой Таш. В результате штурма погиб один спецназовец и пострадали около ста человек.

После задержания на Атамбаева и его соратников возбудили уголовные дела по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».