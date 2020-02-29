Баткенский областной суд оставил без изменения меру пресечения председателю Катранского айыльного кенеша Сапарали Борубаеву — он останется в СИЗО-25 в городе Ош до 14 апреля.

«На апелляционном заседании мы, адвокаты Сапарали Борубаева, просили суд изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Законодательство это позволяет, так как имеются документы, удостоверяющие его личность. Также установлено его место жительства и на его иждивении находятся несовершеннолетние дети», — сообщил Кунгуров.

Борүбаев был задержан 14 февраля сотрудниками Лейлекского РОВД по подозрению в «Хулиганстве». В милицию обратился его коллега Нуридин Дуйшобаев. В своем заявлении он написал, что «Сапарали Борубаев без причины избил и обматерил его». Правда спустя два Дуйшобаев написал встречное заявление, так как «простил Борубаева».

Спустя время Борубаев стал подозреваемым по делу восьмилетней давности — жители Катранского айыльного кенеша 19-20 ноября 2012 года вышли против деятельности золотодобывающей компании в районе горы Алмалуу в селе Озгоруш на золоторудном месторождении «Апрельская». Тогда были зарегистрированы факты «Массовых беспорядков», «Грабежа» и «Уничтожения чужого имущества».

По словам Асылбека Кунгурова, адвоката Борубаева, руководитель золотодобывающей компании Сергей Юрченко на заседании отказался от претензий. Несмотря на это мера пресечения Борубаева осталась без изменения.

После задержания Сапарали Борубаева активист Ондуруш Токтонасыров устроил одиночный пикет у здания парламента в центре Бишкека. Токтонасыров вышел с плакатом «Свободу С. Борубаеву!».

Сапарали Борубаев председатель Катранского айыльного кенеша и общественного объединения «Чек ара» («Граница»). Это общественное объединение в середине января организовала митинг в Бишкеке в защиту задержанных граждан в ходе приграничного конфликта. Также они требовали отставки тогдашнего вице-премьер-министра Жениша Разакова.

А 14 сентября прошлого года Борубаев в прямом эфире заявил, что на неописанном участке кыргызско-таджикской границы таджикская сторона начала возводить строение. В своем обращении он утверждал, что три сельских управы Лейлекского и Баткенского районов могут стать анклавами. После этих слов его 8 часов допрашивали в МВД.