Адвокаты «Бир Дуйно — Кыргызстан» предоставили «Клоопу» расшифровку записи с места инцидента в северной части города Ош, где правозащитника Хусанбая Салиева ударил незнакомец.

Согласно расшифровке этой записи Эламан, так зовут напавшего, недоумевал, почему Салиев не уступил ему дорогу. Также он был уверен, что «поговорит с милицией и они сами запугают Салиева».

«Знаешь Аалы Карашева? Я его родной племянник, понял? Другой мой дядя начальник СНБ, я тебе в любом месте жопу надеру! Понял? […] Ты в себя веришь? Иди сюда, садись в машину. Я тебе жопу надеру. Лишу тебя работы. Я тебе по-мужски говорю. Я за себя и за свои слова отвечаю, понял?», — говорит Эламан.

Как зовут его второго дядю, который работает предположительно в ГКНБ, Эламан не говорит. Салиев же в основном отвечает, что «все будет решаться в рамках закона».

Ранее пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков сообщил «Клоопу», что заявление потерпевшего было зарегистрировано в ЕРПП по статье «Хулиганство», а подозреваемый был задержан и дал показания. Им оказался 23-летний житель города Ош.

«Неспроста» или «удар со злости»

Однако директор «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова на своей страница заявила, что по этому делу никто не был задержан. Также Исмаилова в своем интервью «Азаттыку» не исключила, что этот случай может быть связан с деятельностью Салиева.

«Человек, который ударил его сказал, “ты [Салиев] не сможешь ничего сделать, так как у меня есть родственники в Белом доме и парламенте. Не выпендривайся”. Это ведь неспроста. Эти правозащитники известны общественности. Не могу исключать того, что это было связано с нашей деятельностью. Мы обратились в милицию [с формулировкой] “это нападение на правозащитника, адвоката, это дело должно быть рассмотрено тщательно в рамках закона”. Салиев прошел экспертизу у доктора», — сказала Исмаилова.

В ответ пресс-службе УВД города Ош заявили, что подозреваемый просит «не вмешивать его в политику и пиар» — он ударил Салиева со злости. Также подозреваемый заявил, что не знаком с правозащитником.

«В своих показаниях он признался, что один раз ударил адвоката [Салиева] в лицо из-за того, что с его стороны были нарушены ПДД, вследствие чего появилась аварийная ситуация», — сообщается в пресс-релизе УВД города Ош.

Инцидент с правозащитником произошел 26 февраля — на видео видно, как машину правозащитника подрезают, обе машины останавливаются. Водители — нападавший и правозащитник — выходят, жмут руки, после чего Салиев получает удар в лицо. Дальше конфликт не развивается, потому что после удара к ним подходят коллеги Салиева и пытаются успокоить нападавшего, и тот уезжает.

Аалы Карашев, которого упоминает нападавший, является депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК. Он член парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша. Родство нападавшего и депутата не установлены.