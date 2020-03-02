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Эта часть будет обновляться, когда станет известно более точное число задержанных

Милиция разогнала митинг сторонников осужденного экс-депутата Садыра Жапарова на центральной площади Бишкека. По информации МВД, задержали более ста человек, тем не менее точно число задержанных пока не названо.

В демонстрации участвовало, по разным оценкам, от полутора до трёх тысяч человек.

Изначально митинг проходил мирно, но после почти шести часов протеста, его участники пошли по проспекту Чуй к воротам Белого дома, где встретили сопротивление милиции.

Начало разгона митинга. Фото: Александра Титова / «Клооп»

После разгона на площади Ала-Тоо, участники протеста разбежались по всему центру Бишкека, людей задерживали в радиусе двух-трёх кварталов от центральной площади. В ходе разгона милиционеры использовали дымовые шашки, водометы и слезоточивый газ.

Сколько именно задержанных, пока неизвестно, эти цифры не сообщает даже ГУВД Бишкека. Очевидец выложил видео, на котором два автобуса направляются в сторону Первомайского РОВД Бишкека, но это не отражает возможные масштабы задержаний.

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О чем был этот митинг?

Протестующие требовали освобождения Жапарова, который был осуждён три года назад за события 2013 года: беспорядки во время протестов в Караколе и взятие в заложники губернатора Иссык-Кульской области.

Сторонники Жапарова считают его политическим заключенным, а вынесенный ему приговор — несправедливым.

Среди митингующих были замечены политики — бывшие депутаты Каныбек Осмоналиев и Жылдызкан Жолдошева.

Митинг до разгона. В нём могло участвовать до трёх тысяч человек. Фото: Александра Титова / «Клооп»

Почему случился разгон?

Ситуация на митинге накалилась из-за того, что власти отказались вступать в прямые переговоры с протестующими, которые требовали немедленного освобождения Жапарова.

Родственники осужденного политика, присутствовавшие на митинге, просили участников дождаться ответа властей, который те обещали дать в течение трех дней.

Однако часть организаторов митинга не захотела идти на компромисс в переговорах с властями и призвала протестующих переместиться с площади Ала-Тоо к Белому дому — месту работы президента и парламента.

Спецназ патрулирует центр Бишкека после разгона митинга. Фото: Александра Титова / «Клооп»

Представители МВД объяснили, что они разогнали митинг из-за нарушения протестующими сразу нескольких правил. Об этом журналистам издания «К-Ньюс» сказал заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев.

По его словам, когда участники акции протеста двинулись к Белому дому, они вышли на проезжую часть и заблокировали дорожное движение. Кроме того, они начали бросать камни и другие предметы в милиционеров.

По словам представителя МВД, среди митингующих также были «провокационные призывы к беспорядкам».

Сам Жапаров ранее призывал своих сторонников не выходить на митинги и воздержаться от провокаций.

Это был первый за последние полгода разгон демонстрации в Бишкеке милицией — предыдущий подобный случай произошёл в августе 2019 года, когда милиция разогнала в центре Бишкека митинг сторонников только что задержанного экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Над освещением митинга работали:

Репортёры: Рустам Халимов, Алмир Алмамбетов

Оператор: Эржан Бейшеналы уулу

Режиссёр трансляции: Бекжан Асылбеков

Фотографии: Александра Титова, Бакыт Мусаев

Текст: Камила Баймуратова

Редактура: Айдай Иргебаева, Бектур Искендер