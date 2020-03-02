Рэп-коллектив A.P. band выпустил песню «Миллион», полную пасхалок на кыргызскую политику. A.P. band — рэп-группа, вышедшая из популярного в 2000-х годах коллектива AP Clan.
Текст:
Я видел стремительный рост, видел падение звезд.
Сколько сдалось и сколько осталось,
В разные точки мира занесло, брат потерпи самую малость.
В этой стране еще переизбыток недобитых схем и проблем.
Мы все еще плохо снимаем комедии, но каждый день здесь рождается Мем.
Там в ахуе Франкфурт на Майне, там фермы закроют за майнинг.
В МВД нету коррупции, необычайно, вся эта ложь бросает в отчаяние.
То что пишет СМИ, с ума сходит мир, главное не шуми.
Тут могут зашить тебе рот. За неправильно брошенный взгляд, так что учти.
Это моя местность, да в ней тесно, перегрызут горло за свое место.
Здесь арестанты и воры правят пиром, это как саранчи нашествие.
Мой город протеста, тут вечно шоу и фиеста. Как угораздило мне родиться здесь,
Но люблю тебя честно.
Я тоже хочу миллион, тоже хочу иметь счет за рубежом.
Хочу роскошный дом и прислугу, хочу на яхте уплыть за кордон.
Хочу лазурный берег, на Ривьере, пить вино из фужера.
Но не таким путем, грабя государство и людей проживающих в нем.
Да мы тоже за лимон на счете, за лимон на счете,
Будь то в сорваном джекпоте или через кровь и пот,
Нам не надо левых, легких и тем более чужих
Где «Элита» в главной роли, крысят воздух у своих же
Да народ нетерпеливый, да ленивый, но не сбитый с ног,
Дышим смогом, (дышим смогом) но — не видим взлет, но не видим плод
Обещаний грот, набивай живот, заряжай смартфон и оставь все на потом
Лежа, сидя на диване, хавай — что тут СМИ пихают,
Ни о чем не беспокойся, за тебя там все решают
Вне свободы слова, где непроницаемый закон
Ты тоже хотел миллион? Я тоже хочу миллион
Я тоже хочу миллион, тоже хочу иметь счет за рубежом.
Хочу роскошный дом и прислугу, хочу на яхте уплыть за кордон.
Хочу лазурный берег, на Ривьере, пить вино из фужера.
Но не таким путем, грабя государство и людей проживающих в нем.