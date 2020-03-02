Рэп-коллектив A.P. band выпустил песню «Миллион», полную пасхалок на кыргызскую политику. A.P. band — рэп-группа, вышедшая из популярного в 2000-х годах коллектива AP Clan.

Текст:

Я видел стремительный рост, видел падение звезд.

Сколько сдалось и сколько осталось,

В разные точки мира занесло, брат потерпи самую малость.

В этой стране еще переизбыток недобитых схем и проблем.

Мы все еще плохо снимаем комедии, но каждый день здесь рождается Мем.

Там в ахуе Франкфурт на Майне, там фермы закроют за майнинг.

В МВД нету коррупции, необычайно, вся эта ложь бросает в отчаяние.

То что пишет СМИ, с ума сходит мир, главное не шуми.

Тут могут зашить тебе рот. За неправильно брошенный взгляд, так что учти.

Это моя местность, да в ней тесно, перегрызут горло за свое место.

Здесь арестанты и воры правят пиром, это как саранчи нашествие.

Мой город протеста, тут вечно шоу и фиеста. Как угораздило мне родиться здесь,

Но люблю тебя честно.

Я тоже хочу миллион, тоже хочу иметь счет за рубежом.

Хочу роскошный дом и прислугу, хочу на яхте уплыть за кордон.

Хочу лазурный берег, на Ривьере, пить вино из фужера.

Но не таким путем, грабя государство и людей проживающих в нем.

Да мы тоже за лимон на счете, за лимон на счете,

Будь то в сорваном джекпоте или через кровь и пот,

Нам не надо левых, легких и тем более чужих

Где «Элита» в главной роли, крысят воздух у своих же

Да народ нетерпеливый, да ленивый, но не сбитый с ног,

Дышим смогом, (дышим смогом) но — не видим взлет, но не видим плод

Обещаний грот, набивай живот, заряжай смартфон и оставь все на потом

Лежа, сидя на диване, хавай — что тут СМИ пихают,

Ни о чем не беспокойся, за тебя там все решают

Вне свободы слова, где непроницаемый закон

Ты тоже хотел миллион? Я тоже хочу миллион

Я тоже хочу миллион, тоже хочу иметь счет за рубежом.

Хочу роскошный дом и прислугу, хочу на яхте уплыть за кордон.

Хочу лазурный берег, на Ривьере, пить вино из фужера.

Но не таким путем, грабя государство и людей проживающих в нем.

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