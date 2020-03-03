Фото: Кактус

Арендаторы торгового центра «Караван» вышли на мирный митинг. Они обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не лишать их рабочих мест.

По словам участников митинга, ФУГИ выставил торговый центр на продажу и они просят снять его с электронных торгов. Арендаторы «Каравана» утверждают, что своевременно платили налоги и средства доходили до госбюджета.

Журналисты хотели взять комментарий у куратора «Мулк», но он отказался от каких-либо комментариев, просто убежав от них

В ФУГИ данную ситуацию никак не прокомментировали, а лишь перенаправили в «Мулк». В «Мулк» также отказался комментировать ситуацию — положили трубку, едва услышав, что звонят журналисты.

«Караван» и Тюлеев

Ранее «Караваном» владел экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. Имущество у политика было конфисковано по решению суда, признавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека виновным в коррупционных преступлениях.

В 2017 году торговый центр включили в список объектов для приватизации. Помимо «Каравана», у Тюлеева также конфисковали торговый центр «Весна» и офисное здание «Сапатком».

Нариман Тюлеев говорил, что имущество у него отобрали незаконно.

«Никто мне не показал решение суда, в котором есть упоминание о конфискации», — сказал он в апреле 2017 года.