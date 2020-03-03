Экс-депутат Каныбек Осмоналиев 2 марта в течение пяти часов был модератором митинга в поддержку осужденного на 10 лет политика Садыра Жапарова. Как и другие участники, Осмоналиев требовал освобождения своего бывшего однопартийца — раньше оба состояли в «Ата-Журте».

Но сейчас Осмоналиев состоит в «Ар-Намысе» и глава партии Феликс Кулов сообщил, что политика могут исключить из партии за нарушение устава.

Феликс Кулов заявил, что Каныбек Осмоналиев не уведомил партию о намерении участвовать в митинге и его исключат «в ближайшее время».

«Он должен был изначально отметить, что действует как частное лицо, только от своего имени и партия (Ар-Намыс) ни при чем. Тогда бы вопросов к нему не было», — сказал «Клоопу» Кулов.

Хотя, по словам находившихся на митинге журналистов, они не заметили, чтобы Осмоналиев говорил о своей принадлежности к партии «Ар-Намыс» на митинге.

Кроме того, Феликс Кулов заявил, что митинг нужно было «вовремя закончить» и «увести с площади людей».

«Организаторы были обязаны увести своих людей с площади! Тогда стало бы ясно, кто остался на площади и милиция поступила бы с этими провокаторами соответствующим образом», — считает Кулов.

Организаторы пытались убедить участников митинга дать властям три дня на принятие решения и закончить митинг, но участники не согласились. Спустя пять часов мирного митинга они не смогли справится с участниками и те двинулись к Белому дому, из-за чего акция протеста была разогнана водометами и дымовыми шашками.

Каныбека Осмоналиева, как одного из организаторов, после митинга задержали и могут предъявить ему обвинения в попытке захвата власти. Феликс Кулов заявил, что он вместе с однопартийцами будет ходатайствовать, чтобы мера пресечения для Осмоналиева не была связана с лишением свободы из-за проблем со здоровьем у задержанного политика.