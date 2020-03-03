Госкомитет национальной безопасности сообщил о том, что после разгона митинга в поддержку осужденного на 10 лет экс-депутата Садыра Жапарова в ведомство были доставлены «организаторы и активные участники митинга на площади “Ала-Тоо”» – экс-депутат парламента Каныбек Осмоналиев, брат политика Садыра Жапарова Сабыр Жапаров и Амангельди Артыков.

По сообщению ведомства, задержанные «для реализации своего преступного замысла […] организовали и спровоцировали митингующих к массовым беспорядкам, сопряженным с неподчинением требованиям сотрудников правоохранительных органов, метанием в них камней и повреждением имущества бишкекчан, а также попыткой проникновения на территорию «Белого Дома», с попыткой насильственного захвата власти в Кыргызской Республике».

По результатам расследования, будет решен вопрос о том, подозревают ли задержанных сторонников Жапарова в покушении на насильственный захват власти. Досудебное производство по делу продолжается.

Всего после митинга сторонников Садыра Жапарова 2 марта были задержаны 166 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

162 из них были отпущены после установления личностей, остальные 4 заключены под стражу в рамках досудебного производства по статье «Массовые беспорядки». Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. В результате массовых беспорядков были пострадали 24 сотрудников милиции.

Разгон протестующих

Милиция разогнала митинг около 18:00, после того, как часть митингующих направилась к Белому дому. В почти восьмичасовом митинге участвовало, по разным оценкам, от полутора до трёх тысяч человек.

Ситуация на митинге накалилась из-за того, что власти отказались вступать в прямые переговоры с протестующими, которые требовали немедленного освобождения Жапарова.

Сабыр Жапаров во время митинга встретился с представителем аппарата президента и передал требования участников акции протеста. После встречи он призывал митингующих разойтись, но они остались на площади, требуя немедленного освобождения Садыра Жапарова.

Еще один из организаторов акции Каныбек Осмоналиев модерировал выступления на митинге. Перед тем, как часть сторонников Жапарова пошла к «Белому дому», он ушел.

Глава пресс-центра МВД Бакыт Сейитов сообщил, что за нарушение порядка и нанесение ущерба автомобилям и зданиям к ответственности будут привлечены организаторы акции протеста.

«Они ответят за провокации во время митинга. Кроме того, организаторы оплатят весь нанесенный ущерб. Сейчас ситуация в Бишкеке стабильная. Мы проводим оперативные мероприятия, устанавливаем провокаторов и предпринимаем соответствующие меры. Были озвучены разные провокационные призывы. В том числе о захвате «Белого дома» и власти. Организаторы митинга потеряли контроль над его участниками», — сказал Сейитов.

Информация о возможном захвате власти появилась 29 февраля, когда ГКНБ задержали мужчину за «призывы к насильственному захвату власти в телефонной беседе». Это произошло после того, как в соцсетях распространили аудиозапись о «захвате власти во время проведения мирного митинга 2 марта 2020 года».

Аудиозаписи с обсуждением возможного захвата власти нередко использовали, как причину для задержания оппозиционных политиков при правлении Алмазбека Атамбаева. Тогда также появилась аудиозапись в интернете — голоса предположительно принадлежали тем или иным оппозиционным политикам, которых после задерживали по подозрению в попытке захвата власти. Так за решеткой оказались более 10 политиков, которых освободили при правлении Сооронбая Жээнбекова.