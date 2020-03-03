Кыргызстанские художники-иллюстраторы Шахназар Борбоев и Тилек Асеков приняли участие в работе над клипом для известного российского рэпера MiyaGi на трек «Samurai».

Работа была опубликована 2 марта на официальном канале лейбла Hajime Records.

У художников уже есть опыт работы с этим артистом — в декабре прошлого года Шахназар Борбоев и Тилек Асеков создали клип, посвященный памяти Боба Марли на его песню «Trenchtown».

Ранее иллюстраторы создали одну из частей анимационного клипа для известного американского рэпера Denzel Curry на трек «ꞌCosmicꞌ.m4a» из альбома «Unlocked».

Кроме того, Шахназар Борбоев и Тилек Асеков работали над клипом Мирбека Атабекова на песню «Мурас».