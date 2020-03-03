После акции протеста 2 марта, которую милиция вынуждена была разогнать с помощью дымовых шашек и водометов, мэрия Бишкека сообщила о намерении запретить митинги в столице.

Городские власти ссылаются не только на нанесенный городу ущерб от прошедшей акции протеста, но и на угрозу заражения коронавирусом (при этом заразившихся коронавирусом официально в Кыргызстане нет).

«В связи с последними событиями на площади Ала-Тоо, в связи с угрозой эпидемии коронавируса, мэрия города Бишкек, пользуясь своим правом, вынуждена обратиться в суд с целью запрета проведения митингов в центре столицы», — сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

Ранее глава Минздрава рекомендовал кыргызстанцам избегать места массового скопления людей и не ходить на жума-намаз, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Однако ДУМК выступило против этого предложения.

Хотя мэрия предложила ограничить свободу граждан на мирные собрания, опасения перед коронавирусом не помешали проведению на площади Ала-Тоо дня флага. Празднование дня флага прошло 3 марта — накануне там же был митинг сторонников Садыра Жапарова.

На мероприятии в честь 28-летия государственного флага присутствовали мэр Бишкека Азиз Суракматов, председатель БГК Жаныбек Абиров, а также руководители и сотрудники городских служб.

Почему запрещать и ограничивать мирные акции незаконно

Мэрия предложила ограничить свободу мирных собраний незадолго до ежегодного марша за права женщин. Марш проводился уже четыре раза 8 марта и в прошлом году его тоже пытались запретить, но после разрешили, сославшись на недопонимание.

В этом году городские власти также пытались запрещать акции протеста против коррупции и смога, но участники митингов ссылались на свое конституционное право.

Согласно Конституции — она стоит превыше любых решений местных администраций — запреты и ограничение мирных собраний не допускаются.

Согласно закону «О мирных собраниях», госорганы и органы местного самоуправления обязаны уважать право граждан на мирные собрания. Организаторы маршей и митингов могут заранее уведомить власти о планируемом мероприятии.

Акции протеста могут запретить за разжигание ненависти к какому-либо этносу, подстрекательство к дискриминации, пропаганду войны или проведение контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания.