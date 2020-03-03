Главная редакторка издания «ПолитКлиника» Дильбар Алимова сообщила, что офис издания взломали и обыскали в ночь со 2 на 3 марта. Неизвестные пробрались внутрь и забрали жесткий диск и блокноты журналистов.

В редакции не было камер видеонаблюдения, поэтому неизвестно, как могли выглядеть взломщики и как они обыскивали офис.

«Связать [обыск] с каким-либо материалом не можем, но мы всегда проводим журналистские расследования», — говорит Алимова. От издания передали заявление в Первомайское РОВД. В РОВД сообщили, что заявление приняли.

«ПолитКлиника» — кыргызскоязычное издание, которое выпускает в том числе расследования и аналитику. Например, издание писало об имуществе теперь уже бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова.