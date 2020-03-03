Вчера сотрудники милиции в полной мере выполнили свою задачу. Они защитили право граждан на мирную жизнь и обеспечили порядок в городе. Как Глава государства, еще раз повторяю — спокойствие в обществе стоит превыше всего. Все вопросы будут решены в правовом поле, язык ультиматумов не будет приниматься. В стране должен соблюдаться закон.

Так заявил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совбеза 3 марта о разгоне демонстрантов на митинге в поддержку Садыра Жапарова 2 марта.

2 марта на площади Ала-Тоо прошла акция протеста сторонников осужденного на 10 лет оппозиционера правления Атамбаева, экс-депутата Садыра Жапарова. Это был один из самых длительных митингов за последние годы — он длился около восьми часов.

В течение пяти часов это был вполне мирный митинг, который прерывался на манасчи и акынов. К президенту отправились две делегации — аксакалов и матерей. Они надеялись поговорить с президентом, но женщин не приняли, а к аксакалу вышел представитель власти и предложил подождать решения вопросов еще три дня. Митингующие требовали освободить Жапарова.

Сам Жапаров, предугадывая возможные провокации, просил сторонников не выходить на митинг. Его окружение, в том числе брат, Садыр Жапаров, согласились с предложением властей и были готовы подождать ответа. Но митингующие не хотели уходить, пока власти не отпустят политика из заключения и даже планировали пойти то к Белому дому, то к колонии, в которой находится Жапаров.

Когда участники акции протеста, среди которых уже появились люди в алкогольном опьянении, направились к Белому дому, их разогнала милиция. Митингующих разгоняли водометами и дымовыми шашками, обе стороны использовали камни — в результате пострадали автомобили горожан.

Милиция в спецамуниции довольно быстро расчистила площадь и близлежащие улицы.