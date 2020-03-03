Повторные анализы не подтвердили коронавирус COVID-2019 у кыргызстанца с лайнера Diamond Princess.

Представитель Министерства иностранных дел сообщил 2 марта на заседании в правительстве, что повторные анализы на наличие коронавируса у кыргызстанца показали отрицательный результат.

Сейчас молодого человека выписали из больницы, и пока он находится в городе Токио.

Даже если кыргызстанец отправится на родину, то он будет обязан отправиться в карантин на две недели в больницу за пределами Бишкека.

Власти Кыргызстана постановили отправлять в карантин кыргызстанцев, вернувшихся из Китая, Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана. Сейчас это страны с наибольшим количеством зараженных коронавирусом — абсолютное большинство заболевших живут в Китае.

Коронавирус у кыргызстанца

МИД Кыргызстана и Минздрав Японии несколько раз сообщали разрозненную информацию о возможном заражении кыргызстанца, работающего официантом на круизном лайнере Diamond Princess. У многих пассажиров этого лайнера и коллег кыргызстанца вирус был подтвержден.

После первого теста, подтвердившего положительный тест на коронавирус у кыргызстанца, его перевели в японский госпиталь.

Судно Diamond Princess находится в порту японского города Иокогама с 5 февраля. Оно отбыло оттуда 20 января и после двухнедельного круиза вернулось обратно.

По возвращению на круизном лайнере объявили карантин. В общем на борту было около 3700 человек, у 700 из которых тесты показали положительный результат на коронавирус.

Несмотря на выявленные случаи болезни, обслуживающий персонал продолжал свою работу. Кыргызстанец рассказал, что также остался на борту, чтобы помочь другим больным пассажирам.

Те пассажиры, у кого тесты показали отрицательный результат потихоньку покидали судно. Последним с борта Diamond Princess в ночь на 2 марта спустился капитан судна.

Теперь круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание.

Вспышка коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае. Эту инфекцию вызывает вирус, который ученые назвали SARS-CoV-2.

Зараженные коронавирусной инфекцией могут иметь кашель, головную боль, высокую температуру, боль в груди и насморк.

По ситуации на 3 марта, в мире уже более 90 тысяч заразившихся коронавирусом. Уровень смертности от инфекции пока не превышает 3% от общего числа зараженных.

В Кыргызстане пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Над материалом работала Наргиза Корголдоева