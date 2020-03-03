«Я сам изучаю законы с помощью интернета и, в данный момент, сам себе адвокат», — говорит подполковник Талгат Аланов. У офицера нет денег на адвоката, и поэтому он пытается защищать себя в суде самостоятельно.

Судебные процессы против Аланова начались 28 февраля — тогда провели заседание, на которое пришли подавшие на него в суд сотрудники погранслужбы Дастан Калыков и Эмилбек Темирбаев. Следующее заседание пройдет уже 5 марта.

Пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов подтвердил нам, что у Аланова действительно нет защитника.

Всего на Аланова подали в суд пять его коллег, в том числе руководитель погранслужбы по Ошской области Илгиз Талипов. Всех пятерых Аланов упоминал на своей осенней пресс-конференции о коррупции в Погранслужбе.

Талгат Аланов — старший офицер Ошского областного управления погранслужбы подполковник. Он рассказал журналистам о незаконном сборе денег на КПП «Достук» и продаже должностей.

После пресс-конференции Аланов сообщил, что ему угрожают по телефону, кроме того его третирует руководство. Аланов даже приехал в Бишкек к Белому дому в надежде встретиться с президентом, но тот был за границей.

Позже Аланова принял секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев. Он пообещал, что Совбез возьмет под контроль заявление Аланова в Военную прокуратуру и начатое досудебное разбирательство.