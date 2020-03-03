С 1 марта в Бишкеке должна была заработать система электронного билетирования в городских автобусах и троллейбусах. По идее, теперь пассажиры могут оплачивать свои поездки только единой картой «Тулпар», но кажется это не совсем работает.

Пресс-секретарь системы «Тулпар» Бекжан Акматбеков рассказал, что городские власти запретили водителям принимать наличные деньги от пассажиров с 1 марта этого года.

«Если факты нарушения выявляются со стороны водителей, которые принимают наличный расчет на проезд, жители могут обратиться к нам или же к руководству предприятия. Необходимо точно указать, где, какой вид транспорта и номер», — рассказал он.

По его словам, чиновники «ожидали», что в первые дни запуска проекта, люди продолжат оплачивать проезд монетами и купюрами. Но пока они сами не понимают как наказывать водителей, которые принимают наличные.

«Если бы у меня стояла очередь из водителей, я бы принимал жесткие меры, вплоть до увольнения. Но состава у меня критически не хватает. На такую мизерную зарплату никто не хочет идти работать», — признается начальник автобусного автопарка Нурлан Койчубаков.

Он надеется, что оплата в автобусах и троллейбусах станет полностью безналичной в течение следующего месяца.

Власти Бишкека изначально планировали запустить систему электронного билетирования в январе 2020 года. Но в итоге она заработала только сейчас.

Пассажиры, которые хотят воспользоваться автобусами и троллейбусами в Бишкеке, должны купить единую карту «Тулпар». Она бывает трех цветов — стандартная синяя карта, зеленая карта для школьников и красная льготная для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В первый день работы системы 4706 пассажиров совершили оплату этой картой. При этом многие все еще продолжают платить наличными.

Сейчас карту «Тулпар» можно купить у водителей в автобусах и троллейбусах прямо во время поездки. На все вопросы по карте должны отвечать консультанты в специальной униформе.

Транспортную карту можно будет пополнить через баланс телефона. Также за проезд можно заплатить банковской карточкой с функцией бесконтактной оплаты или через QR-код.

Над материалом работала: Карина Алиева