В выборах в городские кенеши, которые пройдут 12 апреля, будут участвовать 22 политические партии. Об этом на встрече с журналистами сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Выборы пройдут в Оше, Токмоке, Караколе, Майлуу-Суу, Балыкчи и в ряде сёл. Четыре из 22 партий — «Мекеним Кыргызстан», «Өнүгүү-Прогресс», «Биримдик» и «Кыргызстан» — намерены участвовать во всех городских выборах.

Для участия в выборах в Ошский городской кенеш были зарегистрированы 9 партий. Помимо вышеназванных партий на выборах в Оше будут участвовать «Улуу-Журт», «КЛДП», «Эмгек», «Бирик» и «Бир Бол».

В последние два месяца в городах, где должны пройти выборы, наблюдается резкий рост количества новых прописанных граждан. С начала года по 13 февраля количество прописанных в Оше составило 35 895, в Токмоке 6 745, а в Караколе 3 159 человек.

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