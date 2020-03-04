Юрист Нурбек Токтакунов подал жалобу в Первомайский районный суд, в которой заявил, что Генпрокуратура и ГКНБ не расследуют факты из журналистского расследования по незаконному обогащению Райымбека Матраимова. Суд 4 марта отказался признавать бездействие правоохранительных органов.

Токтакунов был возмущен отказом суда и считает, что ГКНБ и Генпрокуратура обязаны зарегистрировать его заявление о «Незаконном обогащении» экс-зампредседателя Таможенной службы Матраимова в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП).

«Журналисты выявили факты [незаконного обогащения]. Одно дело это свобода слова. Другое дело, чтобы по фактам незаконного обогащения принимались какие-то меры. Это обязанность правоохранительных органов принимать меры, но этого не происходит. Получается, что наша система лишает смысла расследований», — сетует юрист.

Но судья Абдуразак Боромбаев отказал юристу и посчитал, что доводы журналистов о сомнительном происхождении богатств семьи Матраимова можно изучать в рамках расследования о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов и убийству в Турции предпринимателя Айеркена Саймаити.

По словам Токтакунова, «незаконное обогащение» Матраимова — его дорогая недвижимость в одном из самых дорогих районов Дубаи, люксовая одежда и аксессуары его жены, благотворительная деятельность и крупные вклады в спортивные турниры, должны рассматриваться в отдельном уголовном деле.

Он считает, что Генпрокуратура и ГКНБ не хотят регистрировать его заявление в ЕРПП, потому что в таком случае им придется обосновать источники богатств бывшего госслужащего.

«Как этот человек, который всю жизнь проработал на государственной службе, может получить звание мецената? Он организовывает крупные спортивные турниры и помогает политикам финансово. Ни для кого секрет, что Матраимов помогал Жээнбекову во время предвыборной гонки», — говорит юрист.

Это уже не первый раз, когда суд отказывается признавать бездействие Генпрокуратуры. В конце декабря 2019 года, судья Октябрьского районного суда Бекболот Джаналиев также отказал по жалобе Токтакунова.

Расследование о богатствах Матраимова

В ноябре и декабре OCCRP, радио «Азаттык» и «Клооп» выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».

В нём рассказывается о связях экс-зампредседателя Таможенной службы Матраимова с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, который построил подпольную империю грузоперевозок из Китая в Центральную Азию и Россию через Кыргызстан.

Информатор журналистов — убитый в ноябре Айеркен Саймаити — признался, что помог отмыть 700 миллионов долларов бизнеса Абдукадыра и заявил, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Кроме этого, в расследовании рассказывалось о том, как жена Матраимова Уулкан Тургунова инвестировала в строительный проект в Дубае совместно с семьёй Абдукадыр.

Семья Матраимовых подала в суд на «Азаттык» и «Клооп», обвинив журналистов в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации их семьи.

Они хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов (177,7 тысяч долларов) от «Клоопа» и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) от Али Токтакунова.

Со-автор материала: Севинчим Махмудова