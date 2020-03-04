Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 4 марта проголосовали за поправки в закон об НКО и приняли законопроект в первом чтении. За принятие поправок проголосовали 100 депутатов, против – 9.

Этот законопроект обязывает некоммерческие организации дополнительно отчитываться об источниках финансирования, а также предоставлять больше сведений о своей служебной деятельности.

Законопроект, инициированный группой депутатов в самом конце декабря 2019 года, предлагает обязать некоммерческие организации ещё более детально отчитываться об источниках своего финансирования.

«Принятие законопроекта усилит индекс доверия населения к некоммерческим организациям и повысит прозрачность деятельности. Преимущества открытости информации очевидны, и, если некоммерческие организации так же, как и государственные органы, станут прозрачны, это в свою очередь будет способствовать сотрудничеству между государством и гражданским сектором», — ранее заявил один из инициаторов, депутат Бактыбек Райымкулов.

Гражданское общество подвергло этот законопроект критике — правозащитники считают, что принятие законопроекта ограничит деятельность НКО, в том числе тех, что следят за работой власти.

В начале 2020 года международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала депутатов Жогорку Кенеша не поддерживать данный законопроект.

Группа НКО выпустила 13 января обращение против законопроекта, в котором заявило, что, согласно действующему законодательству Кыргызстана, организации уже предоставляют достаточно информации госорганам, когда сдают отчёты в налоговую и Соцфонд.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане существует 7,7 тысячи некоммерческих организаций, в которых работает около 60 тысяч человек.