Всемирный банк опубликовал на своем сайте исследование «Присвоение зарубежной помощи элитами. Свидетельства с офшорных счетов». В нем изучается феномен того, как разворовывается финансовая поддержка, которую ВБ выделяет бедным странам.

Исследователи отобрали 22 страны, которые получали помощь Всемирного банка, в том числе, Кыргызстан. Для изучения были выбраны страны, наиболее зависимые от льготных кредитов и грантов Всемирного банка. Также эти государства имеют слаборазвитую банковскую инфраструктуру или вовсе не имеют ее, поэтому отток средств хорошо заметен по сравнению с более богатыми странами.

Для своей работы исследователи изучили данные Банка международных расчётов о переводах валюты и узнали, кто из этих стран имеет счета в офшорах. Эту информацию они сравнили с отчетами Всемирного банка о средствах, выделенных на финансовую помощь бедным странам.

Выводы исследования

Исследователи заметили, что когда Всемирный банк даёт стране значительную помощь — более 1% от её ВВП, — из этой страны начинается аномальный отток средств в офшорные счета. То есть, сумма вкладов на этих счетах возрастает – в среднем на 3,4%.

В Кыргызстане тоже прослеживается этот тренд. Всемирный банк оказывает помощь – 2,1% от ежегодного ВВП страны. Вскоре после этого из страны возрастает отток денег на офшорные счета – на 4,1% от суммы вкладов.

Однако, масштаб присвоенного может быть и больше.

«Такие скромные масштабы – нижний порог, поскольку они учитывают только средства, отправленные на зарубежные счета, и не включают потраченное на недвижимость, предметы роскоши и так далее», – написано в исследовании.

Исследователи заметили, что если масштаб помощи увеличивается, например, до 3% ВВП, то доля оттока средств из страны в офшоры удваивается.

Согласно выводу исследователей, счета в офшорах, в основном, открывают люди, входящие в топ самых богатых людей своих стран – экономические элиты.

«Точный механизм превращения притока помощи в отток денег определить сложнее, но самой очевидной и правдоподобной версией является присвоение выделенных средств политиками и чиновниками», – заявляют исследователи.

Исследование также ссылается на предыдущие работы по схожей теме. Ранее экономисты в ряде публикаций доказывали, что чрезмерная внешняя помощь может укреплять коррупцию и разлагать институты внутри страны. Кроме того, самые зависимые от зарубежных дотаций государства входят в число наименее развитых и наиболее коррумпированных в мире.

Авторы отмечают, что их выводы подкрепляют результаты прежних исследований.

Почему деньги не могли быть получены законным путем?

На этот вопрос исследование тоже дает ответ.

По данным Банка международных расчетов, офшорные счета, предположительно пополняющиеся за счет средств Всемирного банка, находятся в странах, «правовая база которых подчеркивает секретность и защиту активов»: в Швейцарии, Люксембурге, Каймановых островах и Сингапуре.

При этом, пополнения счетов не являются оплатой услуг компаний-подрядчиков, которые воплощают проекты на средства Всемирного банка.

Скандальная публикация

Авторы исследования – экономисты Йорген Андерсон и Нильс Йоханнсон – ранее исследовали феномен притока денег в офшоры из стран с развитой нефтедобычей вслед за скачком цен на нефть.

Этой работой заинтересовался сотрудник Всемирного банка Боб Райкерс, и вскоре они втроем решили выяснить, не происходит ли подобное после поступления в страну международной помощи.

Русская служба Би-би-си отмечает, что публикации документа предшествовали скандальные обстоятельства: исследование было готово в ноябре 2019 года, однако опубликовать его Всемирный банк решил только в феврале этого года.

Два ведущих британских издания, Economist и Financial Times, описали краткое содержание еще неопубликованной работы. Они также связали отсутствие публикации с тем, что из Всемирного банка ушла его главная экономистка Пенни Голдберг, а его главой стал соратник американского президента Дональда Трампа Дэвид Малпасс.

Они назвали ситуацию «тревожным напоминанием о том, что независимая экспертиза и исследования становятся жертвами политической целесообразности, что подрывает эффективность проводимой политики в целом и помощи бедным странам в частности».

После этого Всемирный банк выложил исследование у себя на сайте, объясняя задержку тем, что у него «оставались сомнения относительно обоснованности выводов».

Издание Bloomberg сообщило, что новый глава ВБ Дэвид Малпасс в e-mail рассылке для сотрудников написал, что благодарен Гольдберг за «страстное стремление обеспечить банк научными исследованиями высочайшего класса».

Исследование, по сути, является прогнозом и было написано для Всемирного банка в качестве рекомендации. Таким образом, оно может повлиять на проводимую США политику финансовой поддержки развивающимся странам.

ВБ и Кыргызстан

По данным ежегодного отчета Всемирного банка за 2019 год, с момента присоединения Кыргызстана к ВБ объем оказанной финансовой помощи стране составил более 1,5 миллиарда долларов.

Половину этой помощи составляют гранты.

На сегодняшний день государственный долг Кыргызстана Международной ассоциации развития (МАР — группа Всемирного Банка) по многосторонним льготным кредитам составляет более 657 миллионов долларов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился 3 марта с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Лилией Бурунчук. После этой встречи стало известно, что Всемирный банк даст Кыргызстану денег на несколько проектов в сфере образования, развития регионов, модернизации налоговой и статистической систем на общую сумму в $145 млн.