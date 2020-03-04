Слухи о том, что 2 марта планируется митинг в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова, начали распространять за два дня до акции протеста. Накануне МВД выпустило пресс-релиз, в котором четко дало понять, что провокации и попытки нарушения общественного порядка будут жестко пресекать.

Митинг запланировали в 13:00, но сторонники сидящего в СИЗО-1 политика начали съезжаться на площадь Ала-Тоо в центре Бишкека с самого утра. Когда команда журналистов «Клоопа» приехала туда в 11:00, у памятника баатыру Манасу уже насчитывалось как минимум 200 человек.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Они держали в руках флаги Кыргызстана, носили белые жилетки с надписью «Садыр Жапаров» и несли листовки с фразами, вроде «Посадив одного Садыра, пробудили тысячу Садыров!»

Сам Жапаров в заключении с 2017 года (тогда его задержали на границе сразу после того, как он въехал в Кыргызстан из Казахстана), официально его осудили в 2018 году.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Оппозиционера признали виновным в событиях 2013 года — беспорядки в Караколе и взятие в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева (который заявил, что претензий к Жапарову не имеет).

В 13:00 на трибуны вышли спикеры, а люди стали их слушать, изредка выкрикивая «Садыр Жапаровго боштондук!» Митингующие требовали честных выборов, реформ, свободы политзаключенным — в частности, Садыру Жапарову.

Сам Жапаров просил своих сторонников не выходить на митинги.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

В какой-то момент кто-то из группы митингующих поднял плакат о том, что они против гей-парада. Стронники Жапарова быстро среагировали, разорвав плакат. Провокаторов выволокли из толпы и оттащили в сторону Минкульта к улице Раззакова.

Поле этого организатор митинга экс-депутат Каныбек Осмоналиев призвал пришедших на митинг не реагировать на провокаторов и…помолиться.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Во время смены почетного караула, часть демонстрантов отвлекалась от митинга и пошла снимать на телефоны солдат Национальной гвардии. Пожилые женщины сидели на бордюрах в стороне.

С этого момента и до 18:00 митинг продолжался спокойно, мирное собрание омрачалось только из-за периодически буянящих подвыпивших мужчин, получавших вслед критику от организаторов.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Люди продолжали произносить речи, иногда даже происходили небольшие драки за микрофон. Но в итоге все сводилось к одному — люди требовали от властей освобождения оппозиционера Садыра Жапарова.

К Белому дому отправили аксакалов, которые передали требования демонстрантов. Сначала их не пустили, но потом к ним вышел представитель президента, попросил бумаги и документы у делегатов. Ответить пообещал через три дня, но люди не хотели ждать.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Организаторы митинга попросили разойтись народ, но митингующие уходить не хотели. Экс-депутат и модератор митинга Каныбек Осмоналиев сказал, что устал, и ушел с трибуны. Следующий модератор призвал людей стоять до конца.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

На митинг приехали женщины с детьми, многие из них примерно в 18:15 пошли к зданию парламента. Они требовали встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Но охрана опустила шлагбаум и закрыла ворота.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Мужчина, сопровождавший женщин, залез на ворота и через железные прутья прокричал: «Командир, доложите, что пришли только матери!» Но ворота не открыли и женщины двинулись к западному входу, нападая на всех выходящих из парламента.

В это время на площади, у памятника Манасу кто-то с трибун прокричал, что нужно идти на Белый дом. Белые жилетки, которые раздавали в начале митинга стали трещать по швам — их рвали, чтобы обвязать тканью головы, скрыв лица.

Около двух тысяч человек моментально перекрыли Чуйский проспект, они двинулись в сторону парламента по проезжей части. Им перекрыли дорогу милиционеры, стоявшие в шеренге по два человека, митингующие прошли почти сквозь них.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Навстречу сторонникам Жапарова вышли уже спецназовцы с дубинками и светошумовыми гранатами. Некоторые спецназовцы вели перед собой собак.

Вслед за ними выехал водомет, распыляя воду на протестующих. Было слышно, как рикошетят камни — как со стороны митингующих, так и со стороны милиции.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Послышались громкие хлопки дымовых шашек, в воздухе распылили перцовый газ, дышать было больно. Митингующие, журналисты и милиция — все утирали лица и жадно хватали воздух. Спецназ уверенным шагом начал зачищать площадь, задерживая по пути сторонников Жапарова. Задержали в итоге больше 160 человек из нескольких тысяч демонстрантов.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Митингующие отступили и начали разбегаться в разные стороны. Женщины с детьми и подростки, бывшие в числе демонстрантов, спокойным шагом обходили спецназ и терялись среди бишкекчан на близлежащих улицах, где люди, как и обычно, пили кофе, покупали книги и играли в футбол.

Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова Фото: Саша Титова

Спецназ и милиция вплоть до 20:00 продолжали прочесывать улицы Бишкека. До самого утра на улицах столицы оставался осадок после взрывов дымовых шашек — чувствовался запах перцовки.