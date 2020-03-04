Руководитель правозащитной организации «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова сообщила, что в ГКНБ 3 марта допросили правозащитника и гражданского активиста Ондуруша Токтоназарова.

Госкомитет нацбезопасности отказался сообщать о причинах допроса Токтонасырова. Связаться с допрошенным также не удалось. Но по словам Абдирасуловой, активиста допросили из-за его присутствия на митинге в поддержку Садыра Жапарова 2 марта в Бишкеке — спустя пять часов мирной акции протестующие вышли из под контроля организаторов и их пришлось разгонять милиции.

Токтонасыров находился на месте митинга в качестве наблюдателя.

Восемь часов митинга

2 марта на площади Ала-Тоо в Бишкеке прошла акция в поддержку осужденного на 10 лет политика Садыра Жапарова. Сам Жапаров был против митинга, о чем сообщил 1 марта — экс-депутат опасался провокаций. Участники митинга требовали его отпустить.

Первые пять часов митинга прошли спокойно, и к президенту отправили две делегации — «аксакалов» и «матерей». Президент Сооронбай Жээнбеков не вышел к протестующим, но вышел его представитель и попросил на принятие решения три дня.

Хотя организаторы и родственники Жапарова согласились дать три дня власти, митингующие отказались уходить с площади и требовали отпустить политика на свободу в тот же день. Они угрожали пойти к Белому дому и к колонии, в которой находится Жапаров. Спустя почти восемь часов милиция была вынуждена разогнать акцию протеста дымовыми шашками и водометами.

После ГКНБ задержал брата Садыра Жапарова Сабыра Жапарова, и организаторов митинга — экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева и Амангельди Артыкова.

По результатам расследования, будет решен вопрос о том, подозревают ли задержанных сторонников Жапарова в покушении на насильственный захват власти. Досудебное производство по делу продолжается.

Всего после митинга сторонников Садыра Жапарова 2 марта были задержаны 166 человек. 162 из них были отпущены после установления личностей, остальные 4 заключены под стражу в рамках досудебного производства по статье «Массовые беспорядки». Этот факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. В результате массовых беспорядков были пострадали 24 сотрудников милиции.