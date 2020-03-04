Сокулукский районный суд приговорил к 14 годам лишения свободу местного жителя, который в сентябре 2019 года жестоко убил свою супругу. Он убил ее топором, пока она спала. На суде стало известно, что к убийству он готовился заранее — топор он купил за два месяца до этого. Мужчина заявил, что если бы не убил ее в этот день, то убил бы в другой — мол, она мешала ему смотреть телевизор.

«Когда супруга уснула, он взял топор и три-четыре раза ударил ее. В суде мужчина не раскаялся и сказал, что в любом случае убил бы жену», — рассказал журналистам специалист прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

Убийство произошло 30 сентября 2019 года, в доме кроме погибшей и убийцы был их восьмилетний сын. После убийства жены мужчина привел ребенка к соседям, рассказал им о содеянном и скрылся. Найдя тело 43-летней женщины милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и задержала ее супруга.

Ранее городской суд Токмока приговорил к десяти годам мужчину за убийство супруги и попытку выдать это за суицид. Мужчину признали виновным в том, что он выбросил жену с пятого этажа.

Огонь, наезд, убийство

С первых дней 2020 года милиция сообщает о преступлениях против женщин, совершенных их мужьями. За первую неделю января две женщины скончались после того, как их избили мужья. Причем родственники убитых рассказали, что женщины страдали от систематического домашнего насилия. Одна из погибших жила в Нарыне, другая — в Баткене, у обеих осталось несколько детей.

В том же месяце стало известно о нападении на женщину в Иссык-Кульской области. Муж облил ее бензином и поджег, но ей удалось выжить. Позже из-за угроз она забрала заявление на супруга, но милиция заявила, что из-за тяжести преступления продолжат расследование.

В феврале милиция сообщила о еще одной смерти из-за огня. Пьяный супруг облил жену бензином и заставил готовить на газовой плите — она загорелась, включив газ и умерла от ожогов.

В том же месяце мужчину в Оше задержали за то, что он наехал на свою супругу на автомобиле за то, что она позже вернулась из бани. Женщина попросила отпустить супруга под домашний арест.

О подобных убийствах СМИ сообщают почти ежемесячно и это только те случаи, что были преданы огласке. В 2019 году милиция не раз подтверждала информацию о смерти женщин после избиений и целенаправленных нападений супругов — огнестрела, ножевых ранений. Подобные преступления происходят во всех областях Кыргызстана.

Вопрос домашнего насилия в начале 2020 года вызвал бурные обсуждение в обществе. Вопрос также поднимался и в парламенте. Тогда премьер-министр сообщил, что усилит работу по защите прав и интересов женщин и детей.

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана – 83 процента – хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Согласно данным Нацстаткома, последние 10 лет увеличивается количество зарегистрированных фактов семейного насилия. При этом, данные указывают на то, что в основном семейные агрессоры получают административное наказание — штраф, предупреждение или общественные работы. Уголовные дела в среднем возбуждаются лишь в шести процентах случаев.