Талгат Аланов

Офицер Государственной пограничной службы Талгат Аланов, рассказавший о коррупции в ведомстве, был вынужден защищать себя в суде без адвоката — «Клооп» рассказал об этом в своей статье. По словам Аланова, после выпуска этого материала ему начали звонить люди, в том числе гражданские активисты — они предложили ему свою помощь.

«Сначала я отказывался, решил бороться своими силами. Потом все переосмыслил, спросил у знающих ислам. Они мне сказали, что если [деньги] соберут много людей, то можно. Но при этом нельзя использовать эти деньги на собственные нужды, а только на борьбу с коррупцией, на адвоката. Активисты говорят, что соберут деньги и найдут адвоката. Ни один сом из собранных денег не будет потрачен на мои собственные нужды», — говорит Аланов.

На заседании 9 марта у Аланова уже будет адвокат — защитника ему обеспечила руководительница правозащитной организации «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

Талгат Аланов — старший офицер Ошского областного управления погранслужбы в чине подполковника. В ноябре 2019 года он рассказал журналистам о незаконном сборе денег на КПП «Достук» и продаже должностей. После пресс-конференции Аланов сообщил, что ему угрожают по телефону, кроме того его третирует руководство.

В ответ Погранслужба сообщила, что Военная прокуратура проверит озвученную Алановым информацию и даст юридическую оценку его высказываниям.

В январе этого года пятеро коллег Аланова, упомянутых на осенней пресс-конференции, подали на него в суд, чтобы защитить «честь и достоинство» и потребовали в общей сложности 500 тысяч сомов компенсации. В числе истцов руководитель погранслужбы по Ошской области Илгиз Талипов.