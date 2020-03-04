«Я помню, как в первый раз выиграла выборы и прошла в кенеш. Вокруг все меня поздравляли, была такая суматоха, но тут ко мне подошел один мужчина, пожал руку и поблагодарил за то, что я спасла его ребенка», — тихим голосом рассказывает Айнура и на секунду замирает, как будто вспоминает этот теплый момент, а потом снова берется за бумаги.

В 2010 году Айнура впервые баллотировалась в депутаты Сарууйского айыльного кенеша, соседнего с Кызыл-Суу села, и прошла, набрав рекордные 340 голосов, обогнав всех остальных кандидатов. С тех пор Айнуру переизбрали еще два раза, в последний раз выборы состоялись в сентябре 2019 года. Тогда вместе с ней в кенеш прошли еще 8 женщин.

«Я хочу доказать обществу, что у мужчин и женщин одинаковые права, и женщины могут не только сидеть дома и заниматься хозяйством, но могут идти в политику. Решать вопросы», — говорит о своей деятельности Айнура.