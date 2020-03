View this post on Instagram

вчера на мероприятии озена меня захарассили два выступающих артиста ⠀ просто, не думая, на кураже после выступления и просто потому что решили, что могут себе такое позволить. not a big deal. ⠀ захожу за подругой в гримерку и по дороге встречаю КС, с которым мы были знакомы до этого, он преграждает путь и начинает дико орать мне в лицо «ТЫ КТО ТАКАЯ ТЫ КТО ТЫ ТАКАЯ КТО КУДА ПОШЛА» и через минуту «а Декуин, ты что ли?» хватает меня за грудь и в развалку уходит. not a big deal. ⠀ проходит три часа, и по дороге к выходу, встречаю Б, с которым мы так же были знакомы, ⠀ говорю что собралась домой и пока мы говорили, в один момент его рука спустилась мне на зад ⠀ думаю может показалось, может он случайно и молча убрала его руку, через 5 минут разговора произошло тоже самое. ⠀ зато какое удивленное лицо он сделал, когда получил пощечину. что КС, что Б. и обиженно ушел со словами «все с тобой понятно». ⠀ я вот приехала домой, сидела долго думала над этим и у меня вопрос ВЫ БЛЯТЬ КЕМ СЕБЯ ВОЗОМНИЛИ, РЕБЯТА?! ⠀ оказалось я не единственная в цепочке вашего пьяного или наркотического угара. ⠀ и если вы со мной так себя ведете, учитывая и аудиторию, и то, что я в братско-сестринских отношениях с людьми, которые вам помогают карьеру строить, то как интересно вы со своими слушательницами обращаетесь и что вы там можете выдавать? ⠀ в заполненном людьми клубе. ⠀ почему девушки должны через подобное проходить? почему они должны выслушивать «да ладно тебе, забей», слышать смешки, когда кому то, видите ли, захотелось потрогать их тело? ⠀ почему мы должны бояться ходить в общественные места в цивилизованной стране? думать а не спровоцировала ли я сама происшествие? была ли я достаточно закрыто одета? ⠀ почему я должна чувствовать стыд и вину за действия вседозволенного уебка, который уверен что он может себе это позволить? ⠀ я трижды подвергалась харассменту, трижды безнаказанно, трижды от всех вами известных рэперов. молчать об этом больше не буду. ⠀ и если не очевидно что это НЕ нормально, будем говорить вслух, будем объяснять, но уже с именами и фактами (продолжение в карусели)