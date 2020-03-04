Казахская певица Dequine (Данеля Садыкова) рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны двух рэперов из Казахстана – Кисло-Сладкий (Дархан Жумабек) и Bonah (Аблай Сыздыков) – на мероприятии музыкального лейбла Ozen 28 февраля.

Об этом девушка сообщила в своем инстаграме 29 февраля.

К своему посту Dequine приложила видео, где Жумабек на камеру заявляет: «Каждая вагина в этом клубе — моя».

Она также опубликовала аудиозапись голосового сообщения, в которой Дархан признает произошедшее, но оправдывается тем, что он был пьян.

«Не обижайся, ну, типа. Давай без агрессии будем, пожалуйста. Вчера я был пьяный, я хуй пойми, что я делал. Ладно, как Моргенштерн — могу себе позволить», — процитировал Кисло-Сладкий российского рэпера и рассмеялся.

Певица отметила, что несмотря на то, что оба молодых человека получили от нее пощечину, никакого другого наказания они не понесли.

Другие истории

В своем инстаграме Dequine призвала откликнуться на эту публикацию женщин, которые столкнулись с домогательствами рэперов. Пост вызвал широкий резонанс в казахском медиапространстве, и певице стали присылать многочисленные истории о том, как они подвергались харассменту не только со стороны медийных личностей, но и обычных мужчин. Многие из них Данеля затем публиковала у себя.

Казахское издание TheSteppe сообщило, что в тот же вечер домогательствам со стороны рэпера Кисло-Сладкого подверглась еще одна девушка. Она пришла на мероприятие вместе с сестрой и коллегой по приглашению партнеров для возможности дальнейшего сотрудничества с лейблом.

По информации издания, когда девушка уже собиралась уходить, мужчина схватил ее за руку.

«Обернувшись, я поняла, что это один из парней, который поёт “че там, как там, yeah”. На тот момент понятия не имела как их зовут, затем сестренка просветила, что он выступает под псевдонимом “Кисло-Сладкий”. Он силой подтянул меня к себе и попытался поцеловать. Я еле успела подставить свою ладонь между его губ и своим лицом. Затем он отодвинул мою руку и чмокнул меня в щеку. Я оттолкнула его, вырвалась, и в панике решила просто уйти. Развернувшись, почувствовала его руку на своей заднице. Он успел меня шлепнуть. Я, не понимая что происходит, решила просто рвануть к выходу», – цитирует девушку TheSteppe.

Реакция Ozen

Несмотря на то, что многие поддержали Данелю Садыкову в ее заявлении, несколько артистов, связанных с лейблом Ozen, оставили под постом певицы комментарии, высмеивающие ситуацию.

После этого певица опубликовала переписку с главой лейбла Ozen Айзатуллой Хуссейном.

«Данель, я хочу тебе объяснить, мы не в игрушки играем, это на самом деле серьезно все, что начинается. Это достигло, по моему мнению, такого сильного масштабного резонанса, который на самом деле таким не является. Ты считаешь, что все это должно было так случиться, тебе нравится, что сейчас происходит?» – говорит ей Хуссейн в голосовом сообщении.

После этого глава лейбла опубликовал в у себя в Stories такое заявление:

Позже, 1 марта лейбл Ozen принес певице Dequine извинения за произошедшее.

«Мы приносим извинения от лица всей команды за то, что такая ситуация, в принципе, возникла. Мы предпримем все необходимые меры и действия, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов и обеспечить безопасность каждого посетителя», — написали представители лейбла.

Несмотря на это, в тот же день представитель лейбла Еркебулан Байгужин опубликовал запись с видеокамеры в момент инцидента.

«Мы не хотим строить теории, поэтому давайте вместе их посмотрим и решим, что было на самом деле», – написал он.

Позже Данеля ответила и на это заявление.

«Замедлив видео, все отчетливо видно. Как он орет сначала на меня, я стою в ступоре, момент, когда он говорит “а Декуин это ты” и тянется ко мне обниматься, как он щипает меня за грудь, как ему летит рука в лицо» – написала она.

Позже в этот же день, оба рэпера опубликовали свои извинения. Их качество вы можете оценить сами.

Видеообращение рэпера Кисло-Сладкого (Дархан Жумабек) Видеообращение рэпера Bonah (Аблай Сыздыков)

Поддержка и обесценивание

После того, как ситуация приобрела широкий резонанс, с сайта издания «The Village Казахстан» были удалены все статьи о рэперах Кисло-Сладком и Bonah. На момент публикации материала они все еще недоступны.

Певицу Dequine поддержали многие популярные блогерки и медийные личности Казахстана.

Музыкант M’Dee – артист созданного Скриптонитом лейбла Musica36 – также высказался после опубликованных видеоизвинений.

«Господа микроинфлюенсеры, которые репостят к себе в сторис недоизвинения ради спасения своей «репутации», моргните, если вас там в заложниках держат и угрожают. Стыд ебаный. Честь и справедливость > репутация двух наркоманов», — написал он в Stories в своем инстаграме.

Однако, ситуация получила еще большую огласку 2 марта, после того как казахская рэперка Наzима (Назима Жанибекова) поделилась историей пережитых сексуальных домогательств у себя в Stories.

По ее словам, когда ей было 17 лет, ее домогался проводник поезда, в котором она ехала с семьей.

«Маме я рассказала об этом только в этом году. Скажете, что ничего страшного не произошло, ведь не изнасиловали же, но психологически в 17 лет изнасиловали мою душу, мне было тяжело ходить. Я больше никогда не езжу в поезде одна, со мной обязательно едет моя команда и мужчина во главе, или я не еду», – написала она.

Кроме того, российская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в своем инстаграме пост, в котором написала, что знает, как это, «когда к тебе домогается пьяный и резкий, или просто взрослый».

К сожалению, далеко не все поддержали Dequine в этой ситуации. Инстаграм-блогер и вайнер Asylromeo (Асылбек Шауалиев) снял видеоролик, в котором высмеял произошедшее с певицей. После того, как пользователи раскритиковали Шауалиева в комментариях, блогер удалил публикацию.

4 марта Данеля опубликовала Stories, в котором рассказала, что временно покинула Казахстан, так как ей начали поступать угрозы. Сейчас она находится в Москве.

«Дети 2050»

Данеля Садыкова – 20-летняя казахстанская певица, выступающая под псевдонимом Dequine. Летом 2019 года она представила свой дебютный альбом «Пьяная вишня».

В июне 2019 года Dequine выпустила композицию «Фемида», которая вошла в топ-100 Apple Music Kazakhstan. Песня вышла на фоне массовых протестных акций, когда митингующие заявили о несогласии с ходом выборов и их итогами (победителем предсказуемо был объявлен Токаев).

По данным МВД, тогда задержаниям в Алматы и Нур-Султане подверглись около четырех тысяч человек, свыше тысячи были привлечены к административной ответственности.

Обложкой трека стала фотография плаката с надписью «От правды не убежишь», который казахские активисты развернули на алматинском марафоне 20 апреля 2019 года.

