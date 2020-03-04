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Казахская певица Dequine (Данеля Садыкова) рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны двух рэперов из Казахстана – Кисло-Сладкий (Дархан Жумабек) и Bonah (Аблай Сыздыков) – на мероприятии музыкального лейбла Ozen 28 февраля.

Об этом девушка сообщила в своем инстаграме 29 февраля.

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вчера на мероприятии озена меня захарассили два выступающих артиста ⠀ просто, не думая, на кураже после выступления и просто потому что решили, что могут себе такое позволить. not a big deal. ⠀ захожу за подругой в гримерку и по дороге встречаю КС, с которым мы были знакомы до этого, он преграждает путь и начинает дико орать мне в лицо «ТЫ КТО ТАКАЯ ТЫ КТО ТЫ ТАКАЯ КТО КУДА ПОШЛА» и через минуту «а Декуин, ты что ли?» хватает меня за грудь и в развалку уходит. not a big deal. ⠀ проходит три часа, и по дороге к выходу, встречаю Б, с которым мы так же были знакомы, ⠀ говорю что собралась домой и пока мы говорили, в один момент его рука спустилась мне на зад ⠀ думаю может показалось, может он случайно и молча убрала его руку, через 5 минут разговора произошло тоже самое. ⠀ зато какое удивленное лицо он сделал, когда получил пощечину. что КС, что Б. и обиженно ушел со словами «все с тобой понятно». ⠀ я вот приехала домой, сидела долго думала над этим и у меня вопрос ВЫ БЛЯТЬ КЕМ СЕБЯ ВОЗОМНИЛИ, РЕБЯТА?! ⠀ оказалось я не единственная в цепочке вашего пьяного или наркотического угара. ⠀ и если вы со мной так себя ведете, учитывая и аудиторию, и то, что я в братско-сестринских отношениях с людьми, которые вам помогают карьеру строить, то как интересно вы со своими слушательницами обращаетесь и что вы там можете выдавать? ⠀ в заполненном людьми клубе. ⠀ почему девушки должны через подобное проходить? почему они должны выслушивать «да ладно тебе, забей», слышать смешки, когда кому то, видите ли, захотелось потрогать их тело? ⠀ почему мы должны бояться ходить в общественные места в цивилизованной стране? думать а не спровоцировала ли я сама происшествие? была ли я достаточно закрыто одета? ⠀ почему я должна чувствовать стыд и вину за действия вседозволенного уебка, который уверен что он может себе это позволить? ⠀ я трижды подвергалась харассменту, трижды безнаказанно, трижды от всех вами известных рэперов. молчать об этом больше не буду. ⠀ и если не очевидно что это НЕ нормально, будем говорить вслух, будем объяснять, но уже с именами и фактами (продолжение в карусели)

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К своему посту Dequine приложила видео, где Жумабек на камеру заявляет: «Каждая вагина в этом клубе — моя».

Она также опубликовала аудиозапись голосового сообщения, в которой Дархан признает произошедшее, но оправдывается тем, что он был пьян.

«Не обижайся, ну, типа. Давай без агрессии будем, пожалуйста. Вчера я был пьяный, я хуй пойми, что я делал. Ладно, как Моргенштерн — могу себе позволить», — процитировал Кисло-Сладкий российского рэпера и рассмеялся.

Певица отметила, что несмотря на то, что оба молодых человека получили от нее пощечину, никакого другого наказания они не понесли.

Другие истории

В своем инстаграме Dequine призвала откликнуться на эту публикацию женщин, которые столкнулись с домогательствами рэперов. Пост вызвал широкий резонанс в казахском медиапространстве, и певице стали присылать многочисленные истории о том, как они подвергались харассменту не только со стороны медийных личностей, но и обычных мужчин. Многие из них Данеля затем публиковала у себя.

Казахское издание TheSteppe сообщило, что в тот же вечер домогательствам со стороны рэпера Кисло-Сладкого подверглась еще одна девушка. Она пришла на мероприятие вместе с сестрой и коллегой по приглашению партнеров для возможности дальнейшего сотрудничества с лейблом.

По информации издания, когда девушка уже собиралась уходить, мужчина схватил ее за руку.

«Обернувшись, я поняла, что это один из парней, который поёт “че там, как там, yeah”. На тот момент понятия не имела как их зовут, затем сестренка просветила, что он выступает под псевдонимом “Кисло-Сладкий”. Он силой подтянул меня к себе и попытался поцеловать. Я еле успела подставить свою ладонь между его губ и своим лицом. Затем он отодвинул мою руку и чмокнул меня в щеку. Я оттолкнула его, вырвалась, и в панике решила просто уйти. Развернувшись, почувствовала его руку на своей заднице. Он успел меня шлепнуть. Я, не понимая что происходит, решила просто рвануть к выходу», – цитирует девушку TheSteppe.

Реакция Ozen

Несмотря на то, что многие поддержали Данелю Садыкову в ее заявлении, несколько артистов, связанных с лейблом Ozen, оставили под постом певицы комментарии, высмеивающие ситуацию.

После этого певица опубликовала переписку с главой лейбла Ozen Айзатуллой Хуссейном.

«Данель, я хочу тебе объяснить, мы не в игрушки играем, это на самом деле серьезно все, что начинается. Это достигло, по моему мнению, такого сильного масштабного резонанса, который на самом деле таким не является. Ты считаешь, что все это должно было так случиться, тебе нравится, что сейчас происходит?» – говорит ей Хуссейн в голосовом сообщении.

После этого глава лейбла опубликовал в у себя в Stories такое заявление:

Позже, 1 марта лейбл Ozen принес певице Dequine извинения за произошедшее.

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Последние события напомнили нам об острой проблеме нашего общества, на которую необходимо обратить внимание и о которой важно говорить. Наша индустрия активно развивается, поэтому любые высказывания, оправдывающие домогательства и насилие неприемлемы. ⠀ Команда õzen выражает свою озабоченность ситуацией, возникшей на нашем концерте с участием артистов и считает, что любые действия направленные на притеснение, харассмент и, тем более, насилие по отношению к кому-либо неприемлемы и недопустимы. Мы собрались, чтобы помогать людям, как творческим единицам, вне зависимости от пола, расы и национальной принадлежности, а также, чтобы общество активно прогрессировало. ⠀ Мы приносим извинения от лица всей команды за то, что такая ситуация, в принципе, возникла. Мы предпримем все необходимые меры и действия, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов и обеспечить безопасность каждого посетителя. ⠀ Мы надеемся, что все разрешится и артисты разъяснят ситуацию между собой. ⠀ Всем мира, любви и творчества!

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«Мы приносим извинения от лица всей команды за то, что такая ситуация, в принципе, возникла. Мы предпримем все необходимые меры и действия, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов и обеспечить безопасность каждого посетителя», — написали представители лейбла.

Несмотря на это, в тот же день представитель лейбла Еркебулан Байгужин опубликовал запись с видеокамеры в момент инцидента.

«Мы не хотим строить теории, поэтому давайте вместе их посмотрим и решим, что было на самом деле», – написал он.

Позже Данеля ответила и на это заявление.

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посмотрите на правую руку, потом посмотрите на тень с левой стороны его лица вы выложили этот видос со спины, где почти нихера не видно как ваш прув в моей лжи, но даже со всем этим замедлив видео все отчетливо видно. как он орет сначала на меня, я стою в ступоре, момент когда он говорит «а декуин это ты» и тянется ко мне обниматься, как он щипает меня за грудь, как ему летит рука в лицо скачайте видео со страницы @ybaiguzhin себе, замедлите в аймуви или же через инстаграм проведите покадрово при выборе обложки и все вы увидите. @ozenxo ваша откровенная ложь вам с рук не сойдет, заметьте вы сами выложили это видео.

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«Замедлив видео, все отчетливо видно. Как он орет сначала на меня, я стою в ступоре, момент, когда он говорит “а Декуин это ты” и тянется ко мне обниматься, как он щипает меня за грудь, как ему летит рука в лицо» – написала она.

Позже в этот же день, оба рэпера опубликовали свои извинения. Их качество вы можете оценить сами.

Видеообращение рэпера Кисло-Сладкого (Дархан Жумабек)

Видеообращение рэпера Bonah (Аблай Сыздыков)

Поддержка и обесценивание

После того, как ситуация приобрела широкий резонанс, с сайта издания «The Village Казахстан» были удалены все статьи о рэперах Кисло-Сладком и Bonah. На момент публикации материала они все еще недоступны.

Певицу Dequine поддержали многие популярные блогерки и медийные личности Казахстана.

Музыкант M’Dee – артист созданного Скриптонитом лейбла Musica36 – также высказался после опубликованных видеоизвинений.

«Господа микроинфлюенсеры, которые репостят к себе в сторис недоизвинения ради спасения своей «репутации», моргните, если вас там в заложниках держат и угрожают. Стыд ебаный. Честь и справедливость > репутация двух наркоманов», — написал он в Stories в своем инстаграме.

Однако, ситуация получила еще большую огласку 2 марта, после того как казахская рэперка Наzима (Назима Жанибекова) поделилась историей пережитых сексуальных домогательств у себя в Stories.

По ее словам, когда ей было 17 лет, ее домогался проводник поезда, в котором она ехала с семьей.

«Маме я рассказала об этом только в этом году. Скажете, что ничего страшного не произошло, ведь не изнасиловали же, но психологически в 17 лет изнасиловали мою душу, мне было тяжело ходить. Я больше никогда не езжу в поезде одна, со мной обязательно едет моя команда и мужчина во главе, или я не еду», – написала она.

Кроме того, российская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в своем инстаграме пост, в котором написала, что знает, как это, «когда к тебе домогается пьяный и резкий, или просто взрослый».

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#яе*буэтутелку Листая ленту, я увидела у @13nazima сториз со сложным рассказом. Харрасмент, насилие и проявление силы со стороны мужчин. Силы к тому, кто ещё слаб. Эта история произошла сейчас с певицей @dequiine . Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это. Символично, что вчера я завершила вычитку своей книги. Я не могла к ней подойти 3 недели. Мне было больно. Мне, за которой стоят миллионы и я все равно молчала и боялась, а что чувствует девочка, оставшаяся одна? Превышение власти, не уважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас . Для того чтоб рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не молчит. Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга,дать понять, что так с нами нельзя . Мы должны прекратить подтанцовывать под песни Я выебу тебя сучка , в этом клубе одни шлюхи. Они же о вас поют девочки , это вы суки и вы шлюхи . А у них даже ебалка ещё не выросла 🤦🏽‍♀️Девочки хватит быть овцами , имейте уважение к себе . Вы не должны сосать вдвоём реперам пальцы а потом плакать под его тихенькие насмешки.Ведь это о вас потом рассказывают эту историю для миллионов зрителей, обесценивая значение женщины.Почему делаете вы,а стыдно мне.Много лет женщины боролись за свои права для чего,для того чтоб из по пьяни ебали в клубах?И тут речь не о малышах которые запутались и подумали что это круто . Речь о старших братьях и товарищах которые за такое должны таких ему дать пинков и обьяснить,что нельзя так себя вести с женщинами .Ведь это наше будущее.Девочки, прекратите обесценивать себя , свою душу и свои мечты . Ведь не об этом наши песни.Не стоит ежедневно принимать участие в шоу Холостяк , стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. #SelfRespect Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться @dequiine Теперь у тебя есть слово и любовь еще одной королевы 😎Продолжай делать музыку и борись за свои идеи, какими бы сумасшедшими они всем не казались ❤️

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К сожалению, далеко не все поддержали Dequine в этой ситуации. Инстаграм-блогер и вайнер Asylromeo (Асылбек Шауалиев) снял видеоролик, в котором высмеял произошедшее с певицей. После того, как пользователи раскритиковали Шауалиева в комментариях, блогер удалил публикацию.

4 марта Данеля опубликовала Stories, в котором рассказала, что временно покинула Казахстан, так как ей начали поступать угрозы. Сейчас она находится в Москве.

«Дети 2050»

Данеля Садыкова – 20-летняя казахстанская певица, выступающая под псевдонимом Dequine. Летом 2019 года она представила свой дебютный альбом «Пьяная вишня».

В июне 2019 года Dequine выпустила композицию «Фемида», которая вошла в топ-100 Apple Music Kazakhstan. Песня вышла на фоне массовых протестных акций, когда митингующие заявили о несогласии с ходом выборов и их итогами (победителем предсказуемо был объявлен Токаев).

По данным МВД, тогда задержаниям в Алматы и Нур-Султане подверглись около четырех тысяч человек, свыше тысячи были привлечены к административной ответственности.

Обложкой трека стала фотография плаката с надписью «От правды не убежишь», который казахские активисты развернули на алматинском марафоне 20 апреля 2019 года.

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