«Мерседес Бенц Вито». Фото: Жалал-Абад ЖКККБ

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области столкнулись «Мерседес Бенц Вито» и «Хонда Джаз» — в аварии погибли семь человек. Еще шестеро были доставлены в больницу с травмами, есть среди них и граждане Узбекистана.

Пресс-секретарь УОБДД Джалал-Абадской области Айбек Сатыбалдиев сообщил «Клоопу», что по предварительной версии авария произошла потому что водитель «Мерседец Бенц Вито» уснул за рулем.

«В ходе осмотра места происшествия мы не обнаружили “тормозной след”», — объяснил Сатыбалдиев.

Из семи погибших пятеро были пассажирами «Хонды Джаз», двое находились в «Мерседесе Бенц Вито».