С 1 марта в Кыргызстане запустили систему «электронный нотариат». Это означает, что теперь все нотариусы — и государственные, и частные, обязаны проверять подлинность документов через эту единую информационную систему.

Систему «Электронный нотариат» разработало Министерство юстиции на грант Европейского банка реконструкции и развития.

Как это работает?

Работница частного нотариуса в Бишкеке рассказала «Клоопу», что Минюст выдал каждому нотариусу индивидуальные коды доступа к системе «Электронный нотариат». Там хранятся данные о каждом гражданине Кыргызстана и организациях, зарегистрированных на территории страны.

Все данные о совершенных нотариальных действиях будут зашифрованы в уникальный QR-код, которым может пользоваться лишь сам клиент через личный кабинет и пароль.

Эти данные в системе будут обновляться намного быстрее, чем если бы нотариус хранил все в бумажном виде. К примеру, если раньше граждане могли не менять паспорт после заключения брака и заключать сделки без согласия супруга/и, то теперь это становится невозможным.

Также благодаря тому, что на сервере ведется учет посещений по времени и дате, это исключает возможность подделки документов «задним числом».

Что от меня нужно, чтобы воспользоваться «электронным нотариатом»?

Теперь, чтобы воспользоваться услугами нотариуса, человек должен подписать документ о согласии на обработку его персональных данных. Иначе, нотариус откажет в предоставлении своих услуг.

По идее, если клиент попробует пойти к другому нотариусу, в надежде обойти подписание соглашения, он столкнется с такой же ситуацией.

Со слов работницы нотариата, они уже сталкивались со случаями, когда некоторые граждане отказывались от нотариальных услуг, опасаясь давать доступ к своим персональным данным.

Сколько стоят услуги по «электронному нотариату»?

Цены на услуги нотариуса для граждан останутся такими же, как и раньше.

Для нотариусов доступ к системе также предоставляется бесплатно.

Значит ли это, что в нотариат больше не нужно приносить бумаги и справки?

К сожалению, нет.

Хотя правительство утверждает, что у клиента отпадает необходимость в предоставлении справок из отдельных государственных органов, граждане по прежнему будут вынуждены приносить с собой некоторые документы.

В интервью «Клоопу» работница частного нотариата сказала, что сейчас в системе можно увидеть паспортные данные человека, информацию о наличии у него/нее движимого и недвижимого имущества.

Пока у нотариусов нет доступа к информации о свидетельствах о рождении и месте жительства человека.

Получается, что сейчас «электронный нотариат» это лишь дополнительная мера безопасности при установлении личности гражданина и информации о нем/ней.

Над материалом работали: Бакыт Мусаев и Азиз Салымбаев