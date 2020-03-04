Президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о выделение единовременной помощи ветеранам Великой отечественной войны.

К 75 годовщине победы в войне ветеранам дадут по 75 000 сомов (чуть больше 1073 долларов). Выделить деньги должны 251 человеку — столько ветеранов в Кыргызстане на 2020 год. Деньги будут выданы не только воевавшим на фронте, но и узникам концлагерей и блокадникам, получившим награды за оборону Ленинграда.

Дать ветеранам войны по 75 000 сомов в конце февраля предложил депутат Дастан Бекешев

«Может в этом году можно выделить по 75 тысяч сомов? Мы всегда говорим, что нет денег, но на те же телеканалы выделяются по 20 млн сомов. Значит, деньги есть? Ветеранов и так мало осталось, кто знает, сколько их останется к 80-летию Победы, поэтому внимание нужно уделить сейчас, потом будет поздно», — сказал Бекешев.

Власти и раньше выплачивали единовременную помощь ветеранам ко Дню победы, но суммы были гораздо меньшие — в прошлом году им выплачивали по 20 000 сомов (286 долларов), а, например, в 2017 году — 15 000 сомов (214 долларов).

Выплаты ветеранам

Есть и регулярная помощь, которую получают ветераны — помимо обычной пенсии с 1 января 2010 года им должны ежемесячно выплачивать по 7 000 сомов компенсации взамен льгот и пожизненную президентскую стипендию в 10 000 сомов.

Правда пособия и единовременная помощь иногда не доходят до ветеранов. В 2017 году прокуратура Первомайского район обнаружила, что сотрудники почты присвоили почти 1,5 миллиона сомов пособий, которые должны были получить ветераны как единовременную помощь от властей. Тогда на каждого ветерана власти выделяли единовременное пособие в 15 000 сомов.

Вторая мировая и Отечественная

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда немецкая армия атаковала границы Советского Союза. С советской стороны за четыре года войны погибли минимум 27 млн человек.

Война закончилась капитуляцией Германии вечером 8 мая 1945 года (по центральноевропейскому времени), хотя формально Советский Союз находился в состоянии войны с этой страной до 1955 года.

По сути, Великая Отечественная война — это часть Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945-го.

В войне участвовали около 365 тысяч жителей Киргизской ССР — из них почти 100 тысяч погибли. Во время войны больше 150 тысяч кыргызстанцев наградили орденами и медалями, среди них 72 Героя Советского Союза.