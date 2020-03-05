Рэп попал в Кыргызстан в конце 1980-х годов через нелегально завозимые кассеты и винилы. Даже после распада Советского Союза и снятия ограничений на западную культурную продукцию, лишь немногие из подростков имели доступ к последним рэп-альбомам. Их можно было достать только через звукозаписывающие студии или через знакомых, уехавших за границу.

Несмотря на это, первые кыргызские рэперы 90-х годов оттачивали свое мастерство, сыпя рифмами на школьных дискотеках, чтобы впечатлить своих сверстников. Пока поклонники искали друг друга, в течение первых десяти лет независимости Кыргызстана хип-хоп развивался как нишевый субкультурный феномен.

Рэпер Рашид Сарбагышев был свидетелем того времени: родился в 1983 году, слушает хип-хоп музыку с 10 лет. Он увлекся этим жанром после того, как двоюродный брат привез ему кассету американского рэпера Ice Cube из США.

Те, кто не имел возможности позволить себе кассеты и мерч, могли прикоснуться к хип-хопу благодаря таким телевизионным шоу, как Blah Blah Rap французского телеканала MCM или российской молодежной программе «До 16 и старше».

Рашид до сих пор помнит, как в конце 1990-х годов друг повел его на свою первую хип-хоп вечеринку в ныне несуществующем клубе «Алладин».

«Вечеринки собирали много рэперов, представителей хип-хоп культуры и брейк-данса», – вспоминает он.

Собравшиеся – около 200 человек – могли продемонстрировать свои таланты.

«Своих битов, конечно, не было у ребят, но тексты были свои. Когда они читали, я был вообще в таком восторге, что попал на такую тусовку, и видел, как люди действительно получают удовольствие от того, что они делают», — описывает Рашид.

Несколько лет спустя Рашид Сарбагышев стал сооснователем коллектива A.P. Clan, или просто АP – Asian Power (Азиатская сила). В нем выступали сам Рашид и три его друга: Нурмат, Талгат и Канат.

Сегодня это старейшая существующая хип-хоп группа в Кыргызстане. В начале 2000-х их трек «Апаке» стал первым местным рэп-хитом. В песне рассказывается история солдата, погибшего во время Баткенских событий 1999 года, когда вооружённые силы Кыргызстана воевали против Исламского движения Узбекистана.

Русскоязычная песня с кыргызским названием показала, что рэп может быть актуальным для масс. «Куда бы нас ни приглашали — веселая вечеринка или грустная — мы всегда эту песню исполняли, потому что люди просили», – вспоминает Рашид.

К середине нулевых A.P. Clan достиг пика карьеры вместе с такими группами, как «Акапелла» или «KIGGAZ». Это время можно считать золотым веком хип-хопа в Кыргызстане.

«Мы стали прямо хорошо популярными, выступали на разных вечеринках. Бывало, что в неделю по 3-4 раза, — вспоминает Рашид. — Каждую неделю две новые группы появлялось».

