Азиатская футбольная конфедерация (АФК) перенесла на неопределенный срок ряд матчей Лиги и Кубка АФК 2020 года, в том числе и матч группового этапа Кубка АФК между футбольными клубами «Дордой» и «Алтын Асыр» (Туркменистан). Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе (КФС).

По информации пресс-службы АФК, матчи перенесли, опасаясь возможного распространения коронавируса. Но пресс-служба КФС утверждает, что ей неизвестна причина переноса матча.

Матч между «Дордоем» и «Алтын Асыром» должен был состояться 11 марта в Бишкеке — это была бы первая игра в группе D.

Помимо «Дордоя» и «Алтын Асыра» в группе две команды из Таджикистана — «Истиклолом» и «Худжанд».

Вспышка коронавируса повлияла еще на один матч этого турнира: соперник кочкор-атинского «Нефтчи» туркменский «Ахал» просил перенести назначенный на 5 февраля в Джалал-Абаде матч второго отборочного раунда. В качестве аргумента клуб приводил факт того, что Кыргызстан граничит с Китаем, а в Китае коронавирус.

АФК отказала «Ахалу» и из-за неявки клуба исключила его из турнира. Таким образом «Нефтчи» прошёл в следующую стадию, но там проиграл «Худжанду».

Кубок АФК — это второй по значимости футбольный турнир, который проводит АФК. На турнире выступают клубы-победители, призёры чемпионатов и обладателей Кубков стран, уровень развития футбола в которых недостаточно высок для участия в Лиге чемпионов АФК (первый по значимости турнир).

Перенос чемпионата

В Кыргызстане уже были случаи, когда спортивное мероприятие перенесли из-за коронавируса.

В конце февраля Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта заявило, что чемпионат мира по хоккею IV дивизиона, который должен был пройти в Бишкеке в начале марта, перенесут на конец весны из-за коронавируса.

На чемпионате сборная Кыргызстана должна была встретиться с командами из Малайзии, Филиппин и Кувейта.

За несколько дней до переноса турнира сборная Кувейта по хоккею сама отказалась участвовать в играх IV дивизиона. Власти Кувейта решили не отправлять своих спортсменов в Кыргызстан из-за первых случаев заражения коронавирусом в их стране.

В странах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, тоже отменяются и переносятся спортивные мероприятия.

В Китае перенесли несколько крупных спортивных мероприятий, в том числе старт чемпионата страны по футболу, чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, Гран-при Формулы 1. Также отменили чемпионат мира по горнолыжному спорту и чемпионат Китая по баскетболу.



В Италии приняли решение до 3 апреля проводить все спортивные мероприятия без зрителей. Та же мера коснулась прошедших модных показов.

В Кыргызстане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Для избежания заражения власти ввели временное ограничение на въезд в Кыргызстан для граждан Китая, Южной Кореи, Японии, Италии и Ирана и обязательный карантин для вернувшихся из этих стран кыргызстанцев.

На 5 марта в мире зарегистрировано более 90 тысяч зараженных коронавирусом, более 53 тысяч человек уже выздоровели, а 3 286 погибли.

Большинство зараженных в Китае — 80 410 человек. В Южной Корее — 5 766 человек, 3 089 в Италии, 2 922 в Иране. В других странах зараженных гораздо меньше или вовсе нет.