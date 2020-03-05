Милиция задержала женщину, которая 2 марта с другими участницами нападала на сотрудников парламента во время митинга в поддержку Садыра Жапарова. В тот день сторонницы Жапарова были возмущены бездействием властей — они хватали за одежду, пинали и материли сотрудников парламента, выходящих с работы.

Министерство внутренних дел пока не озвучивает имя задержанной женщины 1973 года рождения и называет ее инициалами Ч.Н.

Сотрудники милиции задержали ее 4 марта, потому что сотрудники парламента подали заявление в правоохранительные органы.

Она проведет в изоляторе временного содержания 48 часов, пока милиция будет проводить расследование. Милиционеры зарегистрировали факт нападения на сотрудников Жогорку Кенеша, в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Массовые беспорядки».

Возможно, что после проведения следствия, статью, по которой обвиняют женщину, переквалифицируют.

Во время митинга неизвестные женщины нападали на сотрудников Белого дома В Бишкеке 2 марта прошел митинг в поддержку Садыра Жапарова. Группа женщин с площади Ала-Тоо направилась к Белому дому. Они нападали на сотрудников Жогорку Кенеша и Аппарата президента, которые выходили с работы. Publicerat av Kloop Tisdag 3 mars 2020

На видео, снятых журналистами 2 марта, группа женщин, поддерживающих Жапарова, пинает, ругает, и толкает сотрудников парламента, выходящих с работы.

Женщины были недовольны тем, что президент Сооронбай Жээнбеков и другие представители власти не выходят к митингующим, чтобы выслушать их требования.

Одна женщина схватила за куртку сотрудника парламента возле служебного входа в здание и потребовала найти ей Сооронбая Жээнбекова, после накричала на другого, после чего отпустила, плюнула в его сторону и сказала ему «свалить».

Милиция сейчас устанавливает личности других людей, которые применили насилие к работникам парламента.

Митинг в поддержку Садыра Жапарова проходил 2 марта на центральной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке. На него собрались более 1500 сторонников Жапарова и требовали освободить политика из-под стражи.

Мирно начавшийся митинг к вечеру перерос в столкновение сторонников Жапарова с милицией. Митингующие были недовольны тем, что к ним не выходит президент или другие представители власти.

Возмущенные сторонники Жапарова пытались прорваться на территорию Белого дома. Когда сотрудники милиции попытались их остановить, митингующие начали забрасывать их камнями. В итоге, их разогнали спецсредствами — водометами и перцовым газом.

Кто такой Жапаров?

Жапаров — политик, который оппонировал бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. В 2018 году Верховный суд признал его виновным в организации митинга по национализации золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол и селе Саруу.

Кроме того, по версии следствия, Жапаров дал указание по телефону участникам митинга взять в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева.

Сам Каптагаев в сентябре 2019 года заявил, что не имеет претензий к Жапарову и просил властей пересмотреть дело политика.

Тем не менее, суд все-таки приговорил Жапарова к 11,5 годам лишения свободы, а позже сократил этот срок до 10 лет.

В ноябре 2019 года Жапаров попросил помилования у президента Сооронбая Жээнбекова, который сменил Атамбаева на посту президента. Политик объяснил свое обращение тяжелой ситуацией в его семье.

Пока Жапаров находился в тюрьме, скончались его отец и мать, а один из сыновей разбился в аварии. Но президент Жээнбеков еще никак не отреагировал на его обращение.

Над материалом работала: Наргиза Корголдоева