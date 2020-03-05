Газ и ток

Зайнабидинова задержали около восьми часов утра 16 января 2019 года. По его словам, после Нового года он приехал в Магнитогорск, чтобы навестить сестру, и остановился у нее дома.

В то время в городе было неспокойно: утром 31 декабря 2018 года на проспекте Карла Маркса обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек.

В качестве приоритетной версии СК рассматривал взрыв бытового газа, «следов взрывчатых веществ или их компонентов» следователи не обнаружили. Вечером 1 января в трех километрах от места трагедии сгорела маршрутка, в салоне нашли трупы трех пассажиров. Причиной инцидента ГУ МВД по Челябинской области назвало неисправность газового оборудования.

Силовики до сих пор не сообщали ни о выводах, ни о деталях расследования. Местные издания со ссылкой на неназванные источники утверждали, что оба происшествия были терактами. Спустя 10 дней после взрывов они писали, что в Магнитогорске идут повальные проверки маршруток — сотрудники ГИБДД останавливают водителей-мигрантов из Центральной Азии.

Зайнабидинов, неуверенно подбирая слова на русском, рассказывает, что утром 16 января шел в магазин за продуктами, когда к нему подбежали мужчины в штатском.

Не спрашивая документов, они усадили его в серебристый микроавтобус Mercedes.

«При этом мне натянули на голову куртку, и я не видел, кто именно меня бил», — говорится в адвокатском опросе Зайнабидинова от 11 февраля.

Рабочий вспоминает, что после задержания его привезли в какое-то здание и сразу отвели в подвал. Там его избили и стали расспрашивать о взрыве в Магнитогорске, показывая фотографии: «Про меня ничего не говорили, несколько раз фотографии показывали: «Знаешь?». Я говорю: «Нет. Даже не видел их». [На фото были] несколько человек, мужчины». Разводя руками, он предполагает, что силовики заинтересовались им после того, как он перевел знакомому крупную сумму на покупку «Газели».

По словам Зайнабидинова, не получив ответов на свои вопросы, люди в штатском уложили его животом на бетонный пол, примотали к пальцам провода и пустили ток.

Сколько продолжалась пытка, он не помнит. Затем Зайнабидинова перевезли «в прокуратуру», где продолжился допрос: «Говорят, вы заказали этот дом взорвать. Несколько раз фотографии показывали: «Ты их знаешь». Я их в жизни не видел, откуда я знаю!» — возмущается он.

18 января Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска отправил Зайнабидинова под стражу по запросу о розыске в Кыргызстане, и он оказался в СИЗО-2. Через несколько дней, 25 января, о задержании и избиении Зайнабидинова журналистам рассказала его жена Халимахон: при встрече с супругом в здании полиции она увидела на его теле следы пыток.

25 января 2019 года «Новая газета» выпустила статью под заголовком «Хуснидин должен признаться, что взорвал дом», в которой приводился рассказ Халимахон о пытках, перенесенных ее мужем. 26 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ, требовавшей удалить и опровергнуть статью как недостоверную и порочащую деловую репутацию спецслужбы. Кроме того, удалить суд постановил и новость о том, что Хуснидин Зайнабидинов, по сообщению прокуратуры, отказался от своих слов о пытках. «Новая газета» обещала обжаловать это решение.

«Его положили на живот, на спину положили кирпичи и ударили током. Когда он потерял сознание, облили водой и продолжили пытать. Ему разбили нос, все его лицо в синяках», — говорила тогда Халимахон. В тот же день в МВД ответили, что не проверяли Зайнабидинова на причастность к взрыву дома. На звонок корреспондента «Медиазоны» Халимахон не ответила.

Уже 29 января прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил, что надзорное ведомство опросило Зайнабидинова и его жену. По его словам, супруги «категорически отрицали применение насилия». Прокурор добавил, что, несмотря на это, у задержанного заметны «телесные повреждения». Согласно адвокатскому опросу, Зайнабидинов действительно давал объяснения прокурору, но не знает, как именно тот записал его слова: «Плохо себя чувствовал и не читал, что подписывал».

В СИЗО его «никто не лечил», из-за этого неправильно срослись сломанные ребра, отмечает Зайнабидинов, поднимая свитер и показывая корсет, который теперь постоянно носит.

«Я не могу долго сидеть, ходить, болит спина».