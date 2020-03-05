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В городе Джалал-Абад не стали отмечать День калпака, ссылаясь на распоряжение премьер-министра. Мэрия Джалал-Абада сообщила «Клоопу», что Мухаммедкалый Абылгазиев постановил 4 марта приостановить или перенести запланированные мероприятия из-за профилактики коронавируса.

«В связи профилактикой коронавируса мероприятие было остановлено. На мероприятии людей не было. Были только организаторы, сотрудники дворца культуры города, милиция для поддержания порядка и выступающие люди», — сообщил пресс-секретарь мэрии Джалал-Абада Азамат Жээнбеков.

Но, по словам пресс-секретаря премьера Адилета Султаналиева, Абылгазиев не давал подобного распоряжения.

«Скорее всего он [пресс-секретарь мэрии Джалал-Абада] говорит о рекомендации республиканского штаба», — сказал Султаналиев «Клоопу». Он имеет в виду рекомендацию республиканского штаба по недопущению распространения коронавируса, который 4 марта посоветовал кыргызстанцам избегать мест скопления людей и «максимально ограничить» проведение мероприятий.

«Согласно рекомендации Министерства здравоохранения в республике отменены мероприятия с участием большего количества людей, которые были запланированы на ближайшее время», — сообщает сайт правительства.

В Кыргызстане официально не зарегистрированы зараженные коронавирусом, а Миндрав утверждает, что «максимально готов» к возможной эпидемии.

В Кыргызстане празднуют День калпака с 2011 года — идею предложил режиссер Ырысбек Жабиров. Главная цель Дня колпака в том, чтобы «носить национальный головной убор не только в праздники, но и в обычные дни».