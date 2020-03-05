Первомайский райсуд запретил проведение митингов и мирных собраний до 1 июля 2020 года, в том числе и Женский марш 8 марта. Запретить мирные собрания суд попросила мэрия Бишкека и Первомайская райадминистрация.

Власти запретили Марш за права женщин опасаясь заражения коронавирусом, хотя официально в стране нет зараженных. При этом, запрет не касается официальных государственных мероприятий.

Днем ранее Республиканский штаб рекомендовал максимально ограничить массовые мероприятия из-за профилактики коронавируса, а по рекомендации Минздрава в стране были отменены различные мероприятия.

В «Бишкекских феминистских инициативах» заявили, что намерены обжаловать решение о запрете марша за права женщин и «это уже не первая попытка отменить марш».

«Я думаю, это уже давно такая позиция у наших патриархальных госорганов. В постановлении мэрии говорится, что это запрет на массовые мероприятия кроме тех, что организованны госорганами — то есть на госмероприятия коронавирус не попадёт?» — говорит Гуляим, одна из организаторок марша.

Коронавирус в Кыргызстане

Страх перед коронавирусом не помешал провести 4 марта на площади Ала-Тоо празднование дня флага со всеми крупными чиновниками мэрии Бишкека, а 5 марта провести там же день калпака с танцами и песнями.

Во многих странах, в которых есть заразившиеся коронавирусом, отменяют массовые мероприятия, выступления, модные показы. Но в Кыргызстане официально нет больных или зараженных этим вирусом. Кыргызские министерства поочередно сообщают о мерах, которые предприняли для профилактики коронавируса и как готовы борьбе с ним.

Зараженных нет — оттого непонятно, зачем ограничивать население в правах, если вируса в стране нет.

Коронавирус или трансфобия?

Власти ссылаются на рекомендацию Республиканского штаба (рекомендация — от слова рекомендовано, а не от слова обязательно), аргументируя свое желание запретить мирные акции в Бишкеке. Мэр столицы Азиз Суракматов известен своей позицией против митингов — запретить их проведение глава муниципалитета хотел еще в прошлом году, хотя право кыргызстанцев на мирные акции обеспечивает Конституция — основной закон государства.

Правда с тех пор прошел не один митинг — и участники этих акций знали законы и апеллировали к ним каждый раз, когда митинги против коррупции или смога пытались запретить.

Но на суде, где рассматривали требование властей запретить митинги, представитель УВД демонстрировал опасения не только перед коронавирусом, которого в стране официально нет.

«В прошлом году на марш вышли люди с плакатами «Я транс и горжусь этим». Это не по нашему менталитету», — заявил представитель закона, вероятно считающий расплывчатый термин «менталитет» выше конституционного права на участие в мирной акции. Схожие страхи продемонстрировал и один из главных чиновников мэрии Бишкека Балбак Тулобаев.

«Если там будут какие-либо нарушения, призывы к нетрадиционным сексуальным отношениям, то мы на месте пресечем эти действия. Там же будет марш феминисток, которые выступают за защиту прав женщин. Причем тут ЛГБТ? Кыргызское общество не принимает это, поэтому мы будем жестко пресекать подобное», — сказал руководитель аппарата мэрии 3 марта.

Гомофобию и трансфобию в качестве главного аргумента использовали в прошедшем и этом году провокаторы и фейки. Например, десятки фейковых аккаунтов в соцсетях публиковали афиши, где изменяли название акции против коррупции «Реакция» на «Гей-акция». Фейки активно распространяли информацию о том, что митинги против коррупции или смога на самом деле «гей-парады» и даже устраивали травлю против участников акций протестов. С гомофобными плакатами пришли на последний митинг — акцию в поддержку оппозиционера Садыра Жапарова — и провокаторы, которых сразу же выгнали с площади.

Соавторка: Айдай Иргебаева

Как проходил марш за права женщин в 2019 году