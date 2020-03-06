Рабочий день закончен, впереди ещё вся ночь

Десять вечера. Бактыбай, водитель со стажем, пригоняет свой автобус на станцию Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП). Его рабочий день почти закончен. Однако ему ещё предстоит сдать смету — он пересчитывает все заработанные деньги, вплоть до каждой монетки. «Бывает, целый час уходит на подсчет денег после работы», — возмущается он.

Бактыбай Аликеев уже 11 лет работает в пассажирском предприятии. И все эти годы работы связаны лишь с одним ярко-розовым автобусом, курсирующим по маршруту номер восемнадцать.

Ему, как и другим водителям, обещают, что, благодаря электронной оплате, в скором времени считать деньги после работы не придется.

На базу приезжают и все остальные автобусы — сейчас каждый день на линии выходят 135 муниципальных автобусов. (Помимо них, в городе также курсируют автобусы частной компании, но их выход на линии не стабилен).

Уставшие водители передают автобусы гонщикам — тем, кому ещё предстоит проработать до глубокой ночи. Они выстраивают транспорт в огромную очередь. Сначала — на автомойку, затем — на заправку. Ночные инженеры попутно смотрят и исправляют мелкие поломки. Главная задача — чтобы к четырем утра автобусы были в полной готовности выйти на линии.

После всех процедур, автобус Бактыбая стоит в своем ряду среди других и ожидает следующий рабочий день.