«Нам не нравится, когда это место называют кладбищем автобусов», — возмущенно настаивает один из сотрудников пассажирского предприятия.
На стоянке за его спиной десятки автобусов — все они уже отработали свой срок и больше никогда не выйдут на линии развозить пассажиров. Здесь же находится стоянка действующих автобусов.
Издалека они напоминают разноцветный конструктор: желтые, красные, синие и зеленые — яркие краски автобусов видны даже через забор, который протянулся на сотни метров вдоль бишкекской улицы 7 Апреля.
Рабочий день закончен, впереди ещё вся ночь
Десять вечера. Бактыбай, водитель со стажем, пригоняет свой автобус на станцию Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП). Его рабочий день почти закончен. Однако ему ещё предстоит сдать смету — он пересчитывает все заработанные деньги, вплоть до каждой монетки. «Бывает, целый час уходит на подсчет денег после работы», — возмущается он.
Бактыбай Аликеев уже 11 лет работает в пассажирском предприятии. И все эти годы работы связаны лишь с одним ярко-розовым автобусом, курсирующим по маршруту номер восемнадцать.
Ему, как и другим водителям, обещают, что, благодаря электронной оплате, в скором времени считать деньги после работы не придется.
На базу приезжают и все остальные автобусы — сейчас каждый день на линии выходят 135 муниципальных автобусов. (Помимо них, в городе также курсируют автобусы частной компании, но их выход на линии не стабилен).
Уставшие водители передают автобусы гонщикам — тем, кому ещё предстоит проработать до глубокой ночи. Они выстраивают транспорт в огромную очередь. Сначала — на автомойку, затем — на заправку. Ночные инженеры попутно смотрят и исправляют мелкие поломки. Главная задача — чтобы к четырем утра автобусы были в полной готовности выйти на линии.
После всех процедур, автобус Бактыбая стоит в своем ряду среди других и ожидает следующий рабочий день.
Автобус — часть семьи
«Автобус? Конечно родной! Ооо… Он уже стал частью семьи. Вместе [с ним] на пенсию и выйду», — искренне улыбается Бактыбай.
В отличие от многих других, автобусу Бактыбая повезло: в этом году «Восемнадцатый», благодаря приложенным силам своего водителя, начинает третий рабочий эксплуатационный срок.
В 2009 году его автобус, как и сотни других, был привезен из Китая. Именно тогда Бактыбай переехал в Бишкек из Нарынской области, где также работал водителем — его общий водительский стаж более 36 лет. Как только он устроился в пассажирское предприятие, его отправили на границу с Китаем пригонять автобусы, закупленные тогдашним мэром Нариманом Тюлеевым.
До сих пор большинство автобусов городского автопарка — это автобусы, привезенные в 2008-2010 годах. В то время уже существовала проблема нехватки муниципального общественного транспорта. Поэтому мэр Нариман Тюлеев решил закупить автобусы, которые затем приезжали несколькими партиями. Но многие из них уже в первые годы работы стали выходить из строя.
Тогда же Наримана Тюлеева обвинили в завышенной стоимости купленных автобусов и в нанесении ущерба государственному бюджету.
Большинство других мэров за последние десять лет только обещали, но не решались приобрести автобусы — в основном, по официальным данным, из-за нехватки денег в бюджете. Новый транспорт, конечно, приезжал в Бишкек, но лишь несколько раз, и то маленькими партиями.
В 2009 году Бактыбай пригнал три автобуса: два — для других водителей, а третий оставил для себя — именно на нем он возит пассажиров уже 11 лет.
По внешнему виду «Восемнадцатого» сложно оценить возраст автобуса: целый салон и стекла, и «двигатель, без капли протекшего масла». В моменты, когда автобус не на линии, по нему разбросаны десятки инструментов, от домкратов до отверток — это Бактыбай в слегка запачканной куртке что-то чинит.
«Бишкекский пассажирский автобус — это же лицо города, мы и иностранцев возим. Должен быть хороший автобус. [Всегда пытаюсь] поддерживать его состояние», — застенчиво говорит он.
Большинству водителей бишкекских автобусов приходится попутно быть механиками и инженерами. Они самостоятельно справляются с легкими поломками.
Вышестоящие органы не позволяют руководству БПАТП снижать количество муниципального транспорта, который выходит на линии каждый день, поэтому водители и механики предприятия вынуждены всеми силами ремонтировать автобусы и поддерживать их работоспособность — из-за этого в городе до сих пор ездят «тюлеевские» автобусы, эксплуатационный срок которых был около пяти лет.
Замены «тюлеевским» автобусам пока нет — большинство из них поломаны, разобраны на запчасти или списаны, и только небольшая часть продолжает выходить на линии.
Ранний подъем
Три часа ночи. В это время начинается утро водителей. Поспать получается всего около четырех часов. «Мы 3-4 часа спим. Нам хватает. Потом два дня отдыхаем же, работает сменщик», — рассказывает Бактыбай. Он работает по графику два через два, поэтому в выходные дни первым делом высыпается.
В такое раннее утро всех водителей Бишкека собирают дежурные автобусы и привозят на станцию. Там они посещают нарколога, берут маршрутный лист, проходят нескольких диспетчеров, которые должны удостовериться, что и водитель, и автобус готовы к работе.
У многих водителей перед выездом есть несколько ритуалов: окурить автобус дымом арчи и помолиться.
Уже в шесть утра по городу начинают курсировать первые автобусы. Именно по такому графику каждый день работает муниципальный транспорт и его водители.
Станция БПАТП постепенно опустевает. После сумбурного утра на большом участке предприятия становится тихо до тех пор, пока не начинают работать механики. Они проводят техосмотры, чинят поломанные и разбирают старые автобусы на запчасти.
Стоянка автобусов
Сейчас на стоянке БПАТП стоит 142 нефункционирующих автобуса. На покрытых пылью бамперах, дверях и салонах, краской написаны цифры — так присваивают номера запчастям, которые можно снять со старых автобусов. Иногда рядом с номерами грозно написано: «Не трогать!».
Ещё год назад на стоянке было 192 автобуса. После долгих бюрократических процессов 50 удалось списать на металлолом, предварительно разобрав их на запчасти.
Многие из отслуживших остались даже без номеров своих маршрутов. В старых салонах висят лишь выцветшие рекламные баннеры сотовых операторов или политических партий. Уже мало кто вспомнит, по какому маршруту курсировал тот или иной отслуживший автобус.
Сейчас на балансе БПАТП находится 477 автобусов, но лишь малая часть курсирует по своим маршрутам. Это связано с тем, что новые автобусы порой заменяли старые, и общее число муниципального транспорта на дорогах не вырастало.
Будущее автобусного автопарка
«Вот молодежь — пускай работает [на новых автобусах] — зачем в Россию ехать?» — эмоционально вопрошает Бактыбай.
Многие сотрудники на пассажирском предприятии уже в предвкушении новых автобусов, о приобретении которых заявил муниципалитет.
«Главное, что уже сдвинулось с мертвой точки и Городской Кенеш принял наше предложение по закупке автобусов», — говорят в пресс-службе БПАТП.
В январе мэрия опубликовала список с описанием автобусов, которые они хотят приобрести в лизинг — в долгосрочную аренду с правом выкупа. Планируется приобрести 520 автобусов разных классов. Всего, по оценкам муниципалитета, Бишкеку требуется около 800 автобусов на линиях — только так, говорят они, может измениться ситуация с общественным транспортом в лучшую сторону.
«На новых автобусах делается акцент, чтобы они были на газе, чтобы это было экологично. Также там должны будут предусмотрены пандусы, и они должны быть низкопольными», — поясняют в пресс-службе пассажирского предприятия.
Также БПАТП объявило тендер на закупку 100 автобусов — потратить на них планируется 650 миллионов сомов. Дедлайн подачи заявок — 18 марта, а привезти новые автобусы должны в течение 140 дней.
Это дополнительные 100 автобусов, которые будут закуплены за счет городского бюджета.
Работать, пока есть силы
Бактыбай Аликеев планирует проработать водителем ещё, как минимум, несколько ближайших лет. «Пока есть энергия, зачем дома сидеть? Ещё успею понянчить внуков и внучек. Я физически себя комфортно чувствую и буду работать. […] Я конечно же получаю удовольствие», — рассказывает он.
За время работы в БПАТП Бактыбай получил четыре грамоты, в том числе от спорткомитета за работу на Играх кочевников.
Жаловаться он не хочет. Говорит, что находится на хорошем счету у начальства, и зарплаты в 15 тысяч сомов ему хватает. Но хочет хоть раз съездить за границу.
«В Турцию бы вот съездил. Без разницы даже, в город или в айыл. Хочется посмотреть, где там снимали сериалы — а то в сериалах у них все чересчур красивое. Хотелось бы вживую посмотреть быт, как едят, посмотреть, как живет народ», — мечтает Бактыбай. А пока на выходных он старается понянчить внуков, выехать на природу и съездить на малую родину — в Нарын.
Отказываться от своего автобуса он не собирается, даже если привезут новые.
Сколько ещё проработает «Восемнадцатый» — неизвестно. Но если Бактыбай уйдет на пенсию, скорее всего вместе с ним уйдет и его автобус, заняв свое место среди другого отслужившего транспорта.
Текст и фото: Алексей Журавлев
Редактура: Бектур Искендер
Верстка: Азиза Раимбердиева